Власти Удмуртии сэкономили за счёт централизации госзакупок 1 млрд рублей

Экономия от централизации госзакупок в Удмуртии на сегодняшний день составила 1 млрд рублей. Самую большую экономию власти республики получили от закупок по линии дорожников.

Всего по 44-ФЗ в этом году было объявлено свыше 8 тысяч закупок, по 223-ФЗ — свыше 1 200 закупок, сообщил руководитель Регионального центра закупок УР Роман Ефимов.

Напомним, Региональный центр закупок был создан в Удмуртии год назад, ему передали полномочия по проведению закупок для всех ведомств республики. В настоящее время идёт передача таких полномочий и от муниципалитетов.