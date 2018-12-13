Власти Удмуртии сэкономили за счёт централизации госзакупок 1 млрд рублей
Экономия от централизации госзакупок в Удмуртии на сегодняшний день составила 1 млрд рублей. Самую большую экономию власти республики получили от закупок по линии дорожников.
Всего по 44-ФЗ в этом году было объявлено свыше 8 тысяч закупок, по 223-ФЗ — свыше 1 200 закупок, сообщил руководитель Регионального центра закупок УР Роман Ефимов.
Напомним, Региональный центр закупок был создан в Удмуртии год назад, ему передали полномочия по проведению закупок для всех ведомств республики. В настоящее время идёт передача таких полномочий и от муниципалитетов.ЭкономикаБюджетОбществоВласть Удмуртия
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