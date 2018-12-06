Ижевский завод «Буммаш» к январю 2019 года увеличит штат сотрудников до 600 человек
К январю 2019 года ижевский завод «Буммаш», заработавший на площадях банкротящегося «Ижметмаша», увеличит штат сотрудников с 200 до 600 человек.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.
По его словам, уже запущена работа трех цехов: сталеплавильного, кузнечно-прессового и машиностроительного, а также сформирован пул из шести крупных заказчиков.
«Руководство компании планирует до января 2019 года увеличить штат с 200 до 600 человек, расширить портфель заказов и вернуть доверие участников рынка», — написал Свинин.Напомним, принадлежащее «Татнефти» АО «Ижметмаш» было признано банкротом, в августе из 800 работников предприятия было сокращено 700. Руководству Удмуртии удалось договориться с менеджментом «Татнефти» о перезапуске завода, при этом республика искала для него потенциальных заказчиков. В конце сентября стало известно, что перезапуск действительно произойдет, а вместо «Ижметмаша» будет образовано новое юридическое лицо — ООО «Буммаш». Предприятие специализируется на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения. Промышленность Удмуртия
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