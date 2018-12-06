Ижевский завод «Буммаш» к январю 2019 года увеличит штат сотрудников до 600 человек

К январю 2019 года ижевский завод «Буммаш», заработавший на площадях банкротящегося «Ижметмаша», увеличит штат сотрудников с 200 до 600 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

По его словам, уже запущена работа трех цехов: сталеплавильного, кузнечно-прессового и машиностроительного, а также сформирован пул из шести крупных заказчиков.

«Руководство компании планирует до января 2019 года увеличить штат с 200 до 600 человек, расширить портфель заказов и вернуть доверие участников рынка», — написал Свинин.