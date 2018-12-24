«Как они не хотели ехать на вахту!»: в Соликамске возобновили работу на руднике после пожара

Пока близкие оплакивали башкирских и пермских шахтеров, сын владельца «Уралкалия» отрывался в клубе на вечеринке

Сегодня в Соликамске опознали тела всех девяти погибших горняков, родственникам выдали разрешения на захоронение. Регион в трауре, а сын владельца «Уралкалия», где случился пожар, после трагедии веселился в московском клубе в компании «Мисс Екатеринбург — 2014». Тем временем Следком продолжает расследование уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ. Фигурантами проходят горные мастера, начальники участка и объекта СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» — башкортостанского подрядчика, который по приглашению «Уралкалия» работал на его шахте. Как выяснило «Реальное время», Ростехнадзор намерен провести внеплановые проверки всех объектов компании. Оказалось, у службы уже были нарекания к УС-30.

«Друзья, мне очень тяжело пережить все это»



Сегодня утром всех девятерых горняков, погибших при пожаре на новой шахте «Уралкалия», опознали их семьи. Родственникам разрешили захоронить шахтеров. «Друзья, мне очень тяжело пережить все это. Но я вас прошу — не пишите мне пока», — просит у себя на странице в соцсетях супруга 38-летнего уфимца Антона Абрамова Алена и обещает позже сообщить, когда и где пройдет прощание с мужем. Женщине придется одной растить двух дочек.

— 22 декабря 2018 года я потеряла своих родных горняков. Они погибли при пожаре в Соликамске Пермского края — это Абрамов Антошка и Томшин Сергей. Господи, упокой их души. Как они не хотели ехать на вахту! — переживает одна из коллег башкирских шахтеров Светлана Морякова.

Напомним, 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты предприятия «Уралкалий» в Соликамском районе Пермского края произошел пожар. Погибли девять сотрудников подрядной организации управления строительства №30 (УС-30) из Башкортостана.

Среди погибших шахтеров — трое жителей Башкирии. У всех были семьи и дети: четверо — несовершеннолетние, самому младшему — три года. У жителя Белорецка 41-летнего Сергея Игнатенко остались сын 16-ти и дочь 10 лет, у 38-летнего уфимца Антона Абрамова — две дочери: 14 и трех лет, у жителя Уфы 57-летнего Сергея Томшина — двое взрослых сыновей.

К работе по вахтовому методу горнякам было не привыкать. И дело здесь не в последствиях безработицы в Башкортостане, в результате которой из республики идет массовый отток жителей на подработку в другие регионы.

— В данном случае УС-30 специализируются на таких работах, они выиграли тендер. Поэтому для них это нормальная практика. Такие же фирмы из Татарстана работают у нас. Они из закрытого города Межгорье, где идут подземные разработки. Строили и Юмагузинское водохранилище, потом работали и в других регионах. Это проверенные люди, высококвалифицированные кадры, работают уже десятилетиями. Почему произошла трагедия? Наверное, нарушили что-нибудь — следствие разберется. Но я до сих пор не слышал о серьезных нарушениях за ними, — отметил уфимский этнополитолог Ильдар Габдрафиков.

Вечеринка во время траура

В Соликамске (где произошел пожар на шахте «Уралкалия») и Межгорье (где базируется подрядчик) сегодня траур. Однако пока коллеги и близкие оплакивают горняков, сын владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина — Никита Мазепин сразу после трагедии отправился на вечеринку в московский клуб Secret Room. Об этом молодой человек рассказал у себя на страницах в соцсетях. Автогонщик Мазепин развлекался в компании с «Мисс Екатеринбург — 2014» Софией Никитчук, которая недавно стала помощником депутата Госдумы, а также блогершей Анжеликой Андерсон.

В Следкоме сообщили, что расследование уголовного дела продолжается — оно возбуждено по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Фигурантами проходят горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Максим Канищев, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Артюхин. У подрядчика УС-30 изъяли документацию.

«Проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и документальная фиксация доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении СК.

На сайте УС-30 размещен траурный баннер со свечой и шахтерской каской с подписью «Светлая память погибшим». В приемной предприятия сообщили, что все руководство выехало в Соликамск. Коротко переговорить удалось только с главным механиком ФГУП:

— Я не уполномочен давать официальные комментарии, но от себя лично могу сказать, что, конечно, коллектив очень сильно переживает это горе, а как иначе? Такая трагедия для нас. Наше предприятие окажет поддержку семьям погибших, — сообщил «Реальному времени» Александр Белышев.

ФГУП «УС-30» выплатит близким погибших по 2 млн рублей единовременно и по 1 млн рублей по страховой выплате. В подрядной организации также заявили, что возьмут на себя расходы по похоронам.

Губернатор Пермского края Максим Решетников пообещал оказать всю возможную помощь родным погибших на шахте рудника «Уралкалия» в Соликамске. По его словам, одними денежными выплатами помощь близким горняков не будет ограничена, регион возьмет на сопровождение семьи, уделив особое внимание детям. Сейчас в администрации города с родственниками работают специалисты МЧС и психологи.

За месяц до проверки

К расследованию трагедии в Соликамске подключилась Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. В настоящее время Ростехнадзор организовал комиссию по выявлению причин аварии на шахте. Специалисты работают совместно со следователями, а также представителями профильных служб.

В ведомстве сообщили, что изначально проверка шахты, где случился пожар, должна была начаться в октябре 2018 года, но в итоге была перенесена на январь следующего года. Причиной стало ходатайство «Уралкалия», так как башкирский подрядчик не справлялся с объемом работ.

«Ростехнадзор планировал проверить шахту, так как это особо сложный объект. К сожалению, объект находился в таком состоянии и в рамках компетенции строительной организации. Пока обследовать шахту не удается. По проектным вещам мы видим следующее: в шахте велись работы на участке, где происходил монтаж податливого слоя. Это специальная мастика между горной массой и бетоном. Она может загореться при температуре выше 200 градусов. Возможно, это стало причиной возгорания», — отметил глава Ростехнадзора Станислав Мацов.

По информации источника, в скором времени Ростехнадзор начнет массовые проверки всех объектов подрядной организации. Сейчас «Управление строительства №30» является подрядчиком по строительству стволов на Талицком калийном месторождении «Акрона» в Пермском крае.

Пожарную безопасность уже нарушали

Между тем к подрядчику УС-30 у Ростехнадзора уже были претензии. В рамках плановой проверки предприятия в 2016 году (отчет в распоряжении редакции) служба нашла 14 нарушений, в том числе по правилам пожарной безопасности. В частности, не была переоформлена лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов». Или «на опасном производственном объекте «Участок транспортного строительства» количество самоспасателей (86 шт. по визуальной проверке в ламповой) не обеспечивает 10-процентное превышение списочного состава работников, занятых на подземных работах» (по справке от отдела кадров — в УС-30 на тот момент 85 работников были заняты на подземных работах). Кроме того, устье ствола «Вспомогательный» того же опасного производственного объекта «не было оборудовано противопожарными лядами, полностью перекрывающими сечение ствола в случае пожара в надшахтном здании». Правда, отметок о невыполнении выданных предписаний нет, то есть на предприятии все замечания устранили.

— Ну конечно, это серьезные нарушения. Потому что под этой лицензией подразумевается масса мероприятий. По самоспасателям тоже грубое нарушение. Вы понимаете, все правила техники безопасности на шахтах, открытых горных выработках, даже просто геологических маршрутах написаны реальностью, грубо говоря, кровью написаны. Поэтому ставить под сомнение: не формальное ли это нарушение — нельзя. Формализма, конечно, тоже хватает. Но правила написаны исходя из печального опыта и конкретных случаев с жертвами. Видел по бегущей строке: «Уралкалий» выплатит семьям по 2 млн и т.д., все быстренько идет к тому, что нельзя останавливать производство, чтобы было как можно меньше затрат, то есть владельцы прежде всего заинтересованы в извлечении выгоды, — считает главный инженер ООО «НПК «Казаньгеология» Семен Инжеваткин.

Сегодня же стало известно о возобновлении работ на руднике «Соликамск-3» после пожара. ПАО «Уралкалий» было основано в 1992 году, это крупный производитель и экспортер калия в стране. В активах компании пять рудников и семь обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске (Пермский край). На основном производстве работают около 11 000 сотрудников. Руководит компанией Дмитрий Осипов. Основной пакет 54,76% у АО «Уралкалий-Технология», по 19,9% у кипрской компании Rinsoco trading co. limited (Rinsoko treiding ko. limited) и АО «ОХК «Уралхим». Выручка ПАО от продажи за прошлый год составила 135,7 млрд рублей, чистая прибыль — 40 млрд.

Подрядчик «Уралкалия» УС-30 — градообразующее унитарное предприятие в ЗАТО Межгорье (в советские годы закрытый город Белорецк-16). Учредитель компании — Росимущество, начальник — Андрей Максимов. Организация в свое время строила метрополитены, в настоящий момент возводит горно-обогатительные комбинаты в ряде регионов. В Соликамске от УС-30 работало СМУ №680.