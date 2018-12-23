Спасатели обнаружили тела девяти человек в шахте в Соликамске
Тела девяти человек обнаружены в шахте в Соликамске, где случился пожар в субботу 22 декабря.
В настоящее время подъем тел на поверхность не начался. Пока сотрудники МЧС ликвидируют последний очаг возгорания в шахте, передает ТАСС.
Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 22 Дек 2018 в 3:48 PST
Напомним, возгорание на шахте в Пермском крае произошло на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность, остальные девять рабочих оказались из-за задымления заблокированы в шахте. Среди них – жители Прикамья, Башкирии и Кубани.
По словам представителей «Уралкалия», задымление связано с проведением работ в строящемся стволе шахты. Предварительно, горели монтажная пена и строительный мусор.
На месте ЧП был создан оперативный штаб. В Соликамск также прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.Происшествия
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