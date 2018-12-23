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Спасатели обнаружили тела девяти человек в шахте в Соликамске

08:26, 23.12.2018
Спасатели обнаружили тела девяти человек в шахте в Соликамске
Фото: скриншот - youtube.com

Тела девяти человек обнаружены в шахте в Соликамске, где случился пожар в субботу 22 декабря.

В настоящее время подъем тел на поверхность не начался. Пока сотрудники МЧС ликвидируют последний очаг возгорания в шахте, передает ТАСС.

Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.
Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 22 Дек 2018 в 3:48 PST

Напомним, возгорание на шахте в Пермском крае произошло на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность, остальные девять рабочих оказались из-за задымления заблокированы в шахте. Среди них – жители Прикамья, Башкирии и Кубани.

По словам представителей «Уралкалия», задымление связано с проведением работ в строящемся стволе шахты. Предварительно, горели монтажная пена и строительный мусор.

На месте ЧП был создан оперативный штаб. В Соликамск также прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

Происшествия
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