Взрыв в Сюкеево: рабочие нарушили правила техники безопасности на гипсовом руднике?

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе «Фоника Гипс» в Сюкеево Камско-Устьинского района. Двое рабочих погибли при закладке взрывчатки для добычи гипса на выезде из шахты. В прокуратуре РТ и эксперты склонны считать, что причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Взрыв при закладке взрывчатки

Сегодня утром стало известно о трагедии в Камско-Устьинском районе. На предприятии «Фоника Гипс» произошел взрыв, погибло двое рабочих.

В экстренных службах сообщили, что в 3.45 двое сотрудников завода по добыче гипса отправились на работы по закладке взрывчатки. В 5.05, когда они выезжали из шахты на автомобиле, в пяти метрах от въезда в нее произошел самопроизвольный взрыв аммонала (промышленного взрывчатого вещества, — прим. ред.).

К месту происшествия выехали оперативная группа МЧС, подразделения Камско-Устьинского пожарно-спасательного гарнизона. По данным источников «Реального времени», погибшие — Наиль Шамсутдинов 1963 год рождения, житель Тетюшей, Айрат Гайнуллин 1990 года рождения, житель Камского Устья.

По поручению прокурора республики Илдуса Нафикова прокуратура Камско-Устьинского района РТ начала проверку по факту взрыва на территории ООО «Фоника Гипс». Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований безопасности при производстве работ и законодательства об опасных промышленных объектах.

Возбуждено уголовное дело

В прокуратуре РТ сообщили, что специалисты проверяют место происшествия на наличие вторичных поражающих факторов. Причина ЧП еще устанавливается, но в прокуратуре склонны считать, что налицо факты нарушения правил безопасности.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — это нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре РТ. На данный момент на месте происшествия находится прокурор Камско-Устьинского района Фанис Шайхаттаров, координирует работу оперативных служб, — рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Пока на месте происшествия работают только экстренные службы, специалисты Ростехнадзора подключатся позже. Предварительные результаты проверки в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности на опасных производственных объектах в прокуратуре надеются назвать в ближайшие дни.

— Я не думаю, что до конца дня это будет известно, скорее всего, в течение недели сообщим. Идет проверка, будем опрашивать очевидцев и ответственных за этот участок работы, поднимем акты предыдущих проверок, которые проходили на предприятии, изучим документацию, — добавил Руслан Галиев.

В рамках уголовного дела за случившееся, как пояснили в прокуратуре, скорее всего, спросят с главного инженера (сейчас его обязанности исполняет Равиль Шамилевич Нургазизов — прим. ред.). Но связаться с ним не удалось, его рабочий телефон все время занят, а в приемной ООО «Фоника Гипс» сообщили, что прокомментировать ситуацию некому — все руководство на месте взрыва.

Специалисты с опытом работы со взрывчатыми веществами склоняются к версии нарушения правил безопасности. Фото prokrt.ru



«Скорее всего, нарушили правила техники безопасности»

«Реальное время» расспросило специалистов с опытом работы со взрывчатыми веществами о возможных причинах происшествия. Так же, как и в прокуратуре, они склоняются к версии нарушения правил безопасности.

— Есть специальный перечень требований при работе со взрывчатыми веществами. В первую очередь надо выяснить, все ли требования этого реестра были соблюдены. Я на Севере работал со взрывчаткой. Существуют жесточайшие правила по хранению, перевозке, закладке взрывчатых веществ. Конечно, трудно со стороны что-то сказать, мы же не знаем, какие именно взрывные работы они собирались производить. Но, думаю, скорее всего, причина в том, что нарушили правила техники безопасности, — считает главный инженер ООО «НПК «Казаньгеология» Семен Инжеваткин.

— Ну это, скорее всего, нарушили правила безопасности. Потому что по другим причинам, например, что это случилось из-за проведения каких-то горных работ, — вряд ли возможно, такого самопроизвольного взрывания не должно было произойти, — добавил его коллега и руководитель компании Владимир Соколов.

Завод «Фоника Гипс» — один из ведущих игроков строительного рынка республики. Его с большой помпой открыли в Татарстане в 2013 году, а в этом году на его базе даже коллегию Минстроя провели. Предприятие связывают с бизнесом российского миллиардера Александра Забарского и его компанией СП «Фоника». Забарский и его компания засветились в рамках расследования по уголовному делу Мусина о хищении 2,2 млрд рублей. СП «Фоника» — акционер ТФБ 3,35%, выступила формальным гарантом по возврату кредитов «DOMO». Считается, что именно Забарскому принадлежит и мусинский авиалайнер Bombardier Challenger 850.

Предприятие связывают с бизнесом российского миллиардера Александра Забарского и его компанией СП «Фоника». Фото dp.ru



Сама «Фоника Гипс» недавно оказалась вовлечена в налоговый скандал в Ямало-Ненецком округе. Забарского и его партнера при посредничестве подконтрольного татарстанского предприятия уличили в крупных налоговых нарушениях, из-за чего бюджет недосчитался 1,3 миллиарда рублей.

На заводе сменилось руководство, если раньше его возглавлял Зуфар Шамильевич Ситдиков, то сегодня — это Эмиль Фанильевич Садыков. Учредителем «Фоники Гипс» указано ООО «Гипсодобывающая компания», которое на 95% принадлежит тому же Садыкову. Кроме указанных компаний, последний также руководит и владеет еще двумя: ООО «Аксолит» и ООО «Юридическая компания «Правис».