Сын совладельца «Уралкалия» устроил вечеринку в московском клубе после трагедии в Соликамске

Сын совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room на следующий день после трагедии в Соликамске. Кадры с Никитой Мазепиным опубликованы в Instagram.

Молодой человек отдыхал в компании с друзьями, а также с «Мисс Екатеринбург — 2014» Софией Никитчук, ранее ставшей помощником депутата Госдумы, и блогершей Анжеликой Андерсон. В клубе выступал репер из Абхазии Janil Natas, передает URA.RU.

После вечеринки компания уехала из клуба на машине, в которой пели песню Элджея «Ребенок, рожденный сиять».

Добавим, 19-летний Никита Мазепин является российским автогонщиком в чемпионате GP3 в составе команды Hitech Racing и участником программы развития команды «Форс Индия» «Формулы-1».

Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря.