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«Уралкалий» возобновил работу рудника «Соликамск-3» после пожара

18:09, 24.12.2018
«Уралкалий» возобновил работу рудника «Соликамск-3» после пожара
Фото: скришнот - youtube.com

«Уралкалий» возобновил штатную работу рудника «Соликамск-3», на строящемся стволе которого произошло возгорание.

«Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что мероприятия по ликвидации аварии завершены.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае 24 декабря объявлен траур.

Происшествия
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