«Уралкалий» возобновил работу рудника «Соликамск-3» после пожара

«Уралкалий» возобновил штатную работу рудника «Соликамск-3», на строящемся стволе которого произошло возгорание.



«Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что мероприятия по ликвидации аварии завершены.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае 24 декабря объявлен траур.