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В Соликамске опознаны все девять рабочих, погибших на шахте при пожаре

11:03, 24.12.2018
В Соликамске опознаны все девять рабочих, погибших на шахте при пожаре
Фото: sledcom.ru

В Соликамске завершилась процедура опознания тел погибших при пожара в шахте «Уралкалия».

Тела всех девяти человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение, сообщили пресс-службе в СУ СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря.

По делу Следком задержал четырех работников подрядной организации УС-30.

Общество
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