В Соликамске опознаны все девять рабочих, погибших на шахте при пожаре

В Соликамске завершилась процедура опознания тел погибших при пожара в шахте «Уралкалия».

Тела всех девяти человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение, сообщили пресс-службе в СУ СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря.

По делу Следком задержал четырех работников подрядной организации УС-30.