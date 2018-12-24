В Соликамске опознаны все девять рабочих, погибших на шахте при пожаре
В Соликамске завершилась процедура опознания тел погибших при пожара в шахте «Уралкалия».
Тела всех девяти человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение, сообщили пресс-службе в СУ СКР.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.
Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря.
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