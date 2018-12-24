Госзакупки: сколько стоит дворец президента в Кремле и мечеть «Кул Шариф»

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

1. 16 миллиардов в мусор: отходы запада республики будут разгребать 10 лет

ООО «УК «ПЖКХ», выбранное региональным оператором по работе с твердыми бытовыми отходами в Западной зоне Татарстана, на неделе объявило сразу три тендера на транспортировку твердых коммунальных отходов на территории Западной зоны на общую сумму в 16 миллиардов рублей. На территории Южного кластера — на 7,5 млрд, Северного кластера — на 6,3 млрд, Восточного кластера — на 2,3 млрд рублей. Тендеры были объявлены 14 декабря, заявки принимаются до 29 декабря, а аукционы состоятся уже после праздников — 9 января.

В рамках первого тендера будут обслуживаться 8 районов Татарстана (среди них — Зеленодольский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Тетюшский, Апастовский и другие), а также Кировский район Казани. В Северный кластер, на который потратят 6,3 млрд рублей, также входят 8 районов Татарстана (Пестречинский, Сабинский, Высокогорский и другие), а также Авиастроительный район Казани. В Восточный кластер входят пять районов Татарстана — Лаишевский, Алексеевский, Рыбно-Слободской, Спасский, Алькеевский. Договора будут заключаться, судя по всему, сроком на 10 лет — с 2019 по 2028 годы. Отметим, что в Восточной зоне, где оператором является ООО «Гринта», тендеры были объявлены на общую сумму примерно в 2 миллиарда, но сроком лишь на год.

2. Игра стоит свеч: через новый терминал «Бегишево» будет проходить 200 человек в час

АО «Аэропорт «Бегишево» на неделе объявило о закупке, согласно которой собирается заплатить 770 млн рублей за строительство аэровокзала международных воздушных линий. Об этом стало известно 17 декабря. Заявки на участие принимаются до 24 декабря, а рассматриваться они будут 25 декабря.

Общая площадь нового аэровокзала международных воздушных линий составит 8,5 тысячи кв. м. В здании будет 3 этажа, пропускная способность составит 200 человек в час. Строящийся объект должен включать здание аэровокзала и переходную галерею, которая примыкает к существующему зданию. Датой окончания работ указано 31 декабря 2020 года. Напомним, о строительстве терминала стало известно в конце марта, на разработку проектной документации потратили 35 млн рублей.

Аэропорт «Бегишево» собирается заплатить 770 млн рублей за строительство аэровокзала международных воздушных линий. Фото soyuzmash.ru



3. Две сотни новых тружеников «Позиса»

Акционерное общество «Производственное объединение «Завод имени Серго» (также известное как «Позис») собирается заплатить за предоставление труда работников 46,1 млн рублей. Об этом стало известно 18 декабря. Заявки будут приниматься до 15 января, а итоги подведут 25 января.

Согласно техническому заданию, речь идет о проведении конкурсных процедур для частных агентств занятости по предоставлению персонала. Всего «Позис» собирается нанять 196 человек на 38 должностей, от которых потребуется отработать 180 тысяч нормочасов. Больше всего понадобится рабочих химического производства — 51 человек, а также контролеров химического производства — 38 человек. Услуги должны быть оказаны до 31 декабря 2019 года. Судя по всему, на каждого человека придется около 235 тысяч рублей — вероятно, это — годовой заработок. За месяц, соответственно, на одного человека придется около 19,6 тысячи рублей.

4. Челны в перспективе: генплан — разработать, стадион — отремонтировать

Исполком Набережных Челнов собирается потратить сумму в 38 млн рублей на текущий ремонт стадиона «Строитель». Информация об этом появилась 17 декабря, заявки на участие будут приниматься до 10 января. Аукцион состоится 14 января. Закупка будет профинансирована из бюджета города.

Из документации можно узнать, что стадион ждет облицовка фасада, отделочные работы, огрунтовка, устройство кровли, ремонт трибун. Кроме того, на стадионе должны установить видеонаблюдение, провести работы над VIP-трибуной и благоустройством. Работы должны быть выполнены довольно быстро — уже до 31 марта 2019 года.

Кроме того, на неделе исполком второго по величине города Татарстана объявил, что заплатит 23,1 млн рублей за подготовку генплана города. Информация об этом появилась 20 декабря, заявки будут приниматься до 10 января.

Стадион ждет облицовка фасада, отделочные работы, огрунтовка, устройство кровли, ремонт трибун. Фото wikipedia.org



Работы, согласно информационной карте, должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года. Задачами разработки проекта указываются: определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории на основе комплексной оценки его потенциала, выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения и входящих в него населенных пунктов, установление границ зон планируемого размещения объектов, установление границ населенных пунктов в соответствии с актуальной кадастровой картой.

5. Энергетики покажут лицо за 4 миллиона

«Татэнерго» готовится поучаствовать в 20-й Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». За обустройство экспозиции на ней энергетическая компания заплатит сумму в 3,7 млн рублей. О закупке стало известно 17 декабря, заявки будут приниматься до 29 декабря, а рассматривать заявки будут 29 января.

Подрядчик должен будет изготовить элементы конструкции выставочного стенда по дизайн-проекту и собрать из них выставочный стенд, а также предоставить его во временную аренду и заниматься техническим сопровождением на время проведения выставки. Услуги будут оказываться на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» до 21 марта 2019 года.

Площадь стенда должна разделяться на следующие зоны: информационная/презентационная зона (70%), зона делового общения (15%), сервисная зона (10%), кухня (5%). Информационная зона должна быть разделена на компании. 30% придется на «Татэнерго», по 15% — на ИЦ «Энергопрогресс» и «ТатАИСЭнерго», по 5% — на СП «Балкыш» и санаторий «Золотой колос».

«Татэнерго» готовится поучаствовать в 20-й Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». Фото tatgencom.ru



6. Где проводился, там и пригодился: права на трансляцию «Узгэреш жиле» купит оперный театр

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля готовится купить за 3 млн рублей права на телеверсию фестиваля «Ветер перемен — 3 сезон» («Узгэреш жиле»). Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — правообладателя — ООО «Дарт медиа». Компания зарегистрирована в Казани, на улице Гвардейской, в январе 2012 года. Учредителями являются Дамир Барышев, Рашид и Альберт Габидуллины, Тимур Садыков.

Произведение должно быть передано на цифровом носителе не позднее 28 декабря 2018 года. Источником финансирования указаны «доходы от платных форм деятельности». Третий сезон фестиваля эстрадной татарской песни «Узгэреш жиле» — «Ветер перемен» прошел в театре оперы и балета в 2018 году. В проекте участвовал 21 певец, в программу вошли выступления и солистов, выступавших в предыдущих двух сезонах, и новые исполнители. Среди них, например, Тай Стивенс из США, а специальным гостем стала американская группа Accent.

7. С заботой о лифтах: «Иннополис» обслужит подъемные устройства

А вот акционерное общество «Иннополис» позаботится об обслуживании лифтов и подъемных платформ. На эти цели предприятие выделит 2,7 млн рублей. Информация о соответствующей закупке появилась 19 декабря, заявки будут приниматься до 27 декабря, тогда же и подведут итоги.

Всего обслуживаться должны 22 лифта и подъемные платформы — в четырех жилых корпусах, в учебно-лабораторном корпусе и спортивном комплексе. В ежемесячное техобслуживание лифтов будет входить проверка ограждения канатов, чистка освещения и вентиляции, проверка, смазка и регулировка тяговых канатов, чистка дверей кабины и другие виды работ. Каждые полгода должны проверяться и регулироваться каркасы кабины, крепления и амортизаторы, проверяться подшипники и сальники, вентиляторы и фильтры. Раз в 12 месяцев в том числе будут проверять и чистить ограничитель скорости и канат, регулировать систему управления. Всего работы должны проводиться в течение 18 месяцев.

Обслуживаться должны 22 лифта и подъемные платформы — в четырех жилых корпусах, в учебно-лабораторном корпусе и спортивном комплексе. Фото Гуландам Фатхуллиной



8. Пора домой: Минкульт вернет экспонаты в Москву и Санкт-Петербург

Министерство культуры собирается перевезти экспонаты из собрания Государственного Русского музея и частных коллекций «Россия. Реализм XXI века» и «Андрей Тарковский — художник пространства». За транспортировку экспонатов ведомство заплатит 1,5 млн рублей. О закупке стало известно 17 декабря, принимать заявки будут до 25 декабря, а аукцион состоится 29 декабря.

Услуги должны оказываться с 1 по 15 февраля 2019 года. Речь идет о возврате экспонатов в постоянные места выставки — в списке услуг — упаковка экспонатов в Государственном музее изобразительных искусств в Казани и распаковка их в галереях и частных коллекциях Москвы, а также в Государственном Русском музее и частных коллекциях в Санкт-Петербурге. В списке экспонатов — 130 живописных произведений и 150 фоторабот в рамах.

Тендер на транспортировку экспонатов в Казань был объявлен 12 сентября, обошлись услуги в 1,42 млн рублей. Выставка проходила в галерее современного искусства ГМИИ, которую открыли после реконструкции в начале декабря.

9. Казанскому Кремлю не будет страшен удар молнии и бой стекол

Здания и сооружения Казанского Кремля собираются застраховать. Соответствующий тендер объявило ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» 17 декабря, заявки принимаются до 25 декабря, а аукцион состоится 28 декабря. Стоимость услуг составит 1,46 млн рублей.

В списке застрахованных зданий — 50 объектов общей балансовой стоимостью в 5,03 млрд рублей. Самые дорогие застрахованные здания — Губернаторский дворец (838 млн рублей) и мечеть «Кул Шариф» (767 млн рублей). Отметим, что балансовая стоимость (которая является и страховой премией) многих знаковых зданий Кремля — значительно меньше. К примеру, Башня Сююмбике «стоит» всего 13,1 млн рублей, а Спасская башня — 15,2 млн рублей. В большинстве случаев страховка должна покрывать случаи пожара, взрыва, удара молнии, действия воды, стихийных бедствий, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц, боя стекол.

Самые дорогие застрахованные здания — Губернаторский дворец и мечеть «Кул Шариф». Фото Романа Хасаева

10. Приемные родители узнают, как обращаться с детьми

Министерство образования и науки Татарстана потратит 1,44 млн рублей на подготовку людей, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Такой тендер был объявлен 20 декабря. Заявки на участие в конкурсе потенциальные подрядчики могут подать до 22 января, а аукцион состоится 28 января. Подготовка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Всего подготовка ждет 180 людей, за каждого Минобр заплатит по 8 тысяч рублей. Длина курса составит 80 часов. За это время будущие приемные родители должны пройти такие курсы, как «Представление о потребностях развития приемного ребенка и о необходимых компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей», «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка», «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без попечения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и потери, формирование личной и семейной идентичности)». Кроме того, слушателей обучат навыкам управления «трудным» поведением ребенка, особенностям полового воспитания приемного ребенка, взаимодействию с органами опеки и попечительства. Подготовка должна проводиться до 20 декабря.