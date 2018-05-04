На разработку проекта по реконструкции аэропорта Бегишево выделят около 35 млн рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (г. Москва ) разместило тендер на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (2 очередь). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Для создания проектной документации из федерального бюджета выделят 34,9 млн рублей. Сроки проектирования — 2018—2019 годы. Проведение реконструкционных работ намечено на 2020—2021 годы. При этом их стоимость за счет федерального бюджета не должна превышать 681,3 млн рублей в ценах соответствующих лет.

Проектирование будет происходить в четыре этапа. При проведении соответствующих работ необходимо учесть реконструкцию (строительство) системы электроснабжения аэродрома, включая трансформаторные подстанции и линии электропитания, строительство внутриаэродромных дорог, строительство патрульной дороги, реконструкцию периметрового ограждения, а также оснащение периметра аэропорта техническими средствами охраны.

Период подачи заявок на участие в конкурсе — с 28 апреля по 24 мая. Рассмотрение заявок намечено на 30 мая.



Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что в Бегишево построят второй терминал для обслуживания международных рейсов. Стоимость строительства оценивается в 1 млрд рублей.