«Ветер перемен» на оперной сцене: открытия третьего сезона «Узгэреш жиле»

На сцене Казанского театра оперы и балета прошли концерты третьего сезона фестиваля эстрадной татарской песни «Узгэреш жиле» - «Ветер перемен». В этом году в проекте, который продюсирует директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов, участвует 21 певец, в программу вошли выступления и солистов, выступавших в предыдущих двух сезонах, и новые исполнители. Например, Тай Стивенс из США. Специальным гостем стала американская группа Accent.