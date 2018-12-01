«Ветер перемен» на оперной сцене: открытия третьего сезона «Узгэреш жиле»

20:44, 01.12.2018 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На сцене Казанского театра оперы и балета прошли концерты третьего сезона фестиваля эстрадной татарской песни «Узгэреш жиле» - «Ветер перемен». В этом году в проекте, который продюсирует директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов, участвует 21 певец, в программу вошли выступления и солистов, выступавших в предыдущих двух сезонах, и новые исполнители. Например, Тай Стивенс из США. Специальным гостем стала американская группа Accent.

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