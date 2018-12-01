«Ветер перемен» на оперной сцене: открытия третьего сезона «Узгэреш жиле»

На сцене Казанского театра оперы и балета прошли концерты третьего сезона фестиваля эстрадной татарской песни «Узгэреш жиле» - «Ветер перемен». В этом году в проекте, который продюсирует директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов, участвует 21 певец, в программу вошли выступления и солистов, выступавших в предыдущих двух сезонах, и новые исполнители. Например, Тай Стивенс из США. Специальным гостем стала американская группа Accent.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым