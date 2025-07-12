Исследование: при подборе персонала используют фильтры по навыкам более 60% компаний

В сфере ИТ этот показатель выше — 70%

Фото: Артем Дергунов

При подборе персонала используют фильтры по навыкам 66% компаний. Об этом свидетельствует результаты исследования hh.ru.

В сфере ИТ этот показатель выше — 70%, причем каждый четвертый работодатель прибегает к этому способу на постоянной основе. За границей skill-based-подход популярен с 2010-х годов. По мнению экспертов, он актуален и на рынке нашей страны, где подавляющее большинство компаний — 93% — сталкиваются с нехваткой навыков у потенциальных сотрудников. Как прогнозируют 68% российских работодателей, в течение следующих пяти лет ситуация станет еще критичнее.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается самих кандидатов, 50% из них сталкивались с неверной оценкой своих навыков. Лишь треть соискателей считают, что их hard skills полностью соответствуют требованиям желаемых должностей.

Тем, кто ищет работу, рекомендуют описывать свой опыт по модели STAR:

Situation (ситуация) — ситуация в целом или конкретные обстоятельства;

Task (задача) — какая цель стояла перед сотрудником;

Action (действия) — что конкретно было сделано;

Result (результат) — чего удалось достичь.

Напомним, на российском рынке труда растет спрос на вакансии с ДМС. За первое полугодие 2025 года число откликов на них выросло на 31%. Особенно заметен рост интереса к таким предложениям среди рабочих специальностей: аппаратчиков (+138%), прессовщиков (+130%) и монтажников (+122%).

Галия Гарифуллина