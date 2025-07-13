Казань не вошла в рейтинг городов с самыми высокими душевыми доходами по итогам второго квартала

Лучшие показатели наблюдались в Москве, Реутове и Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Казань не вошла в рейтинг городов с высокими душевыми доходами по итогам второго квартала 2025 года. Об этом сообщают аналитики Финансового университета при правительстве России.

Самый высокий уровень душевого дохода был зафиксирован в Москве, Реутове и Санкт-Петербурге. В рейтинг вошли еще ряд городов в Московской области, такие как Химки, Одинцово, Красногорск, Жуковский, и населенных пунктов в составе северной столицы — Колпино, Пушкин.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наибольший рост душевого дохода во втором квартале показали Новошахтинск, Прокопьевск,

Пенза, Краснодар, Симферополь. Также в топ-10 вошли Березники, Шахты, Владимир, Октябрьский и Жуковский.



В первом квартале средний доход на человека в месяц в Казани составил 61 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве этот показатель был равен 92 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 79 тыс. рублей.



Напомним, чтобы позволить себе собственное жилье, казанцам потребуется 91 средняя зарплата по городу или восемь лет работы. При этом в 2025 году его доступность увеличилась по сравнению с прошлым. В 2024 году на покупку квартиры в Казани потребовалось бы 97 среднегородских зарплат.

Галия Гарифуллина