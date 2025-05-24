В Казани медсестрам предлагают до 140 тыс. рублей в месяц

Такую зарплату обещают операционным медсестрам со стажем не менее трех лет и уверенными навыками обращения с современным хирургическим оборудованием

. Фото: Максим Платонов

Максимальная зарплата, предлагаемая медсестрам в Казани, достигает 140 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Получать от 55 до 65 тыс. рублей в месяц могут медики с дипломом о среднем медицинском образовании по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело» или «Акушерское дело» и действующим сертификатом по направлению «Операционное дело». Специалист должен знать о методах проведения оперативных вмешательств и основных видах хирургического оборудования.

На зарплату от 65 до 75 тыс. рублей в Казани могут рассчитывать медсестры, знающие правила сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, обладающие навыками оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, опытом ведения медицинской документации и работы в коммерческой клинике. От кандидата ожидают опыта работы в медицинских информационных системах и стажа работы операционной медицинской сестрой не меньше года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От 75 до 90 тыс. рублей предлагают тем, кто проработал операционной медицинской сестрой не менее двух лет. Обязательное условие — практика ассистирования на операциях одного или нескольких специализированных профилей. Преимущество будет у кандидатов с дополнительным профессиональным образованием по программам повышения квалификации.

Наибольших доход — от 90 до 140 тыс. рублей — обещают операционным медсестрам со стажем не менее трех лет и уверенными навыками обращения с современным хирургическим оборудованием, включая эндоскопическое, лапароскопическое, артроскопическое и другие виды техники.

Напомним, недавно Минздрав России предложил увеличить выплаты победителям конкурса врачей с 3 до 4 млн рублей. Речь идет о Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, проводимом с 2020 года.

Галия Гарифуллина