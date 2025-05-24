Больше половины казанских компаний берут выпускников вузов и колледжей на стажировку

Каждый второй работодатель готов трудоустроить большинство своих стажеров

. Фото: Мария Зверева

Берут на стажировку выпускников вузов и колледжей больше половины казанских работодателей — 66%. В то же время специальные программы для молодых специалистов подготовили только 27% компаний, сообщают аналитики SuperJob.

Готов трудоустроить большинство стажеров 51% опрошенных компаний. Каждый пятый работодатель — 21% — приглашает в штат менее половины молодых специалистов. Еще 23% делают такое предложение лишь отличившимся кандидатам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перешли в штат компании, где ранее стажировались, 66% казанцев в возрасте до 27 лет. Ответили отказом на оффер 16% горожан. Чаще всего стажировку воспринимают как способ получить практический опыт — такой ответ дали 64% респондентов. Ищут таким образом работу 18% кандидатов.

Напомним, 26% работников Казани ежедневно принимают участие более чем в 10 онлайн-встречах. Каждый третий — 32% — тратит на видеоконференции свыше 15 часов в неделю.

Галия Гарифуллина