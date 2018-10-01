Ахмадуллин Азамат Фанилович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Оптовик»
Образование
2001-2004 г. Экономико-строительный колледж, г. Набережные Челны
2006-2009 г. Институт управления и права, г. Набережные Челны
Трудовая деятельность
ООО «Оптовик»
13.06.2018 – Генеральный директор
09.01.2017 – Заместитель Генерального директора по стратегическим вопросам
01.04.2014 – Коммерческий директор
01.03.2013 – Директор по оптовым продажам
09.08.2011 – Операционный директор
12.05.2008 – Коммерческий директор
16.10.2007 – Заместитель операционного директора
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
20.03.2006-14.10.2007 Управляющий торговым залом
ООО «Фирма «Смайл»
01.11.2003-06.06.2005 – Начальник отдела продаж
10.02.2003 – Торговый представитель
18.07.2001 – Водитель
ОАО «ЛК «Автопромлизинг»
03.01.2001-06.03.2001 – Водитель легкового автомобиля
Товарищество с ограниченной ответственностью «АБВ»
07.02.1994-16.05.1994 – Водитель легкового автомобиля
Акционерное общество «КамАЗ»
21.09.1992-01.02.1994 – Водитель автомобиля третьего класса в автотранспортные предприятия Центр энергетики и оборудования
09.09.1991-21.02.1992 – Оператор автоматических, п/автоматических линий, станков и установок второго разряда в цех картеров агрегатного завода
Семейное положение – женат, 4 детей (дочки)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423602, РТ, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7а (юридический); 423820, РТ, Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение, пр. Магистральный, 1
- Телефон: (8552) 40-90-00
- Email: info@maheev.org
Дата последнего обновления: 01.10.2018