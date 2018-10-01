Список персон

Ахмадуллин Азамат Фанилович

Торговля, Розничная торговля, Торговые центры

Общая информация

Генеральный директор ООО «Оптовик»

Образование

2001-2004 г. Экономико-строительный колледж, г. Набережные Челны

2006-2009 г. Институт управления и права, г. Набережные Челны

Трудовая деятельность

ООО «Оптовик»

13.06.2018 – Генеральный директор

09.01.2017 – Заместитель Генерального директора по стратегическим вопросам

01.04.2014 – Коммерческий директор

01.03.2013 – Директор по оптовым продажам

09.08.2011 – Операционный директор

12.05.2008 – Коммерческий директор

16.10.2007 – Заместитель операционного директора

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

20.03.2006-14.10.2007 Управляющий торговым залом

ООО «Фирма «Смайл»

01.11.2003-06.06.2005 – Начальник отдела продаж

10.02.2003 – Торговый представитель

18.07.2001 – Водитель

ОАО «ЛК «Автопромлизинг»

03.01.2001-06.03.2001 – Водитель легкового автомобиля

Товарищество с ограниченной ответственностью «АБВ»

07.02.1994-16.05.1994 – Водитель легкового автомобиля

Акционерное общество «КамАЗ»

21.09.1992-01.02.1994 – Водитель автомобиля третьего класса в автотранспортные предприятия Центр энергетики и оборудования

09.09.1991-21.02.1992 – Оператор автоматических, п/автоматических линий, станков и установок второго разряда в цех картеров агрегатного завода


Семейное положение – женат, 4 детей (дочки)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: 423602, РТ, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7а (юридический); 423820, РТ, Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение, пр. Магистральный, 1
  • Телефон: (8552) 40-90-00
  • Email: info@maheev.org

Дата последнего обновления: 01.10.2018

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