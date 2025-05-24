Татарстан вошел в топ регионов, где активнее всего смотрели матчи КХЛ

. Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ регионов, жители которых активнее всего смотрели матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «Кинопоиске». Об этом сообщили «Кинопоиск» и «Яндекс Плюс», подводя итоги второго сезона хоккейной лиги.

Наибольшее количество зрителей было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Башкортостане и Татарстане, а также в Челябинской и Нижегородских областях. Матч «Ак Барса» вошел в общий топ-10 матчей КХЛ сезона-2024/2025.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общий топ-10 матчей выглядит так:

«Локомотив» — «Трактор» (21 мая, 5-й матч серии); «Локомотив» — «Авангард» (23 апреля, 7-й матч серии); «Локомотив» — «Трактор» (15 мая, 2-й матч серии); «Локомотив» — «Трактор» (13 мая, 1-й матч серии); «Салават Юлаев» — «Спартак» (23 апреля, 7-й матч серии); «Трактор» — «Локомотив» (19 мая, 4-й матч серии); «Автомобилист» — «Ак Барс» (7 апреля, 7-й матч серии); «Локомотив» — «Салават Юлаев» (29 апреля, 2-й матч серии); «Трактор» — «Локомотив» (17 мая, 3-й матч серии); «Спартак» — «Салават Юлаев» (21 апреля, 6-й матч серии).

Напомним, недавно КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона. В списке оказались Виктор Козлов, Игорь Никитин и канадец Бенуа Гру.

Галия Гарифуллина