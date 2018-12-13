«Ждем, в каком виде окажут поддержку со стороны Минпромторга». КЗСК помогут федералы?

Лилия Галимова о помощи заводу, визите Зубкова, борьбе за ВСМ и новогоднем корпоративе Кремля

Как КЗСК будут спасать на федеральном уровне, а в Татарстане откроется российский Год театра — в казанском Кремле обсудили актуальные вопросы республики. Среди других тем брифинга Лилии Галимовой — межнациональные и межконфессиональные отношения и предстоящее заседание профильного совета под председательством Рустама Минниханова. Подробности — в материале «Реального времени».

Мир и согласие в республике

Завтра пройдет заседание совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям под председательством президента РТ. «Будут подведены итоги за три года по реализации стратегии государственной национальной политики и обсудят задачи на предстоящий период. В республике комплексный подход, ежегодное финансирование — более 300 млн рублей. Все программы выполняются в полном объеме. Научные исследования показывают хороший уровень межнациональных и межконфессиональных отношений. Более 80% респондентов дают им положительную оценку, 92% никогда не сталкивались с ущемлением своих прав по этим вопросам», — начала Галимова. Она пообещала, что подробности будут завтра на заседании.

Визит Зубкова

Официальную повестку спикер Кремля продолжила, рассказав о предстоящем совещании по вопросам развития отечественных технологий для создания СПГ-проектов. В нем примут участие Рустам Минниханов и председатель правления совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. «Будет обсуждаться опыт использования сжиженного природного газа. Будет подниматься вопрос выделения земельных участков до 30 га под строительство автомобильных газонаполнительных станций. Завтра с участием Виктора Зубкова и Рустама Минниханова будет дан старт строительству цеха крупногабаритных компрессоров. Сборка первого компрессора начнется в 2020 году», — продолжила Галимова.

Как президент помог туристам в Китае

Галимова озвучила позицию по ситуации с туристами «Жемчужной реки», часть которых еще отдыхает в Китае, кто-то, наоборот, не смог улететь туда из Казани. Напомним, у туристов возникли проблемы из-за долгов туроператора. «Вся информация по туристам оперативно направлялась президенту в тот день, когда это произошло. Он дал поручение, ответил публично на странице в «Инстаграме». Что касается туристов, которые еще там, если нужна помощь, все меры будут предприняты, в том числе через нашего представителя, который находится в Китае. Госкомитет занимается туристами, которые не смогли улететь отсюда. Председатель госкомитета сам коммуницирует с теми, кто оказался в непростой ситуации. Мы не можем давать указания частным агентствам, как работать, есть комитет, который с ними коммуницирует. Комитет не контролирует и не является руководителем частных агентств. Это в том числе зона ответственности людей, которые организуют бизнес», — обозначила границы Галимова.

Оценка совместного митинга под Кремлем

У представителя казанского Кремля поинтересовались позицией по прошедшему митингу на площади Тысячелетия: что если вдруг сейчас к этой территории все начнут проявлять именно такое протестное внимание. «Давайте не разделять — место протеста или нет. Если дано разрешение, значит, соответствовало всем требованиям законодательства. Если по закону разрешено, то в правовом поле каждый имеет право на проведение собраний, мероприятий. Если не противоречит законодательству, выдаются разрешения. Относимся как к факту того, что раз разрешено проводить, значит, не противоречит закону. Не даем оценок, какое было мероприятие, политический или нет окрас», — высказалась Галимова.

Она заметила, что мониторинг событий ведется, это в том числе часть работы правоохранительных органов. «Это тот пул вопросов, который и так ежедневно в работе. Важно, чтобы все было в безопасном режиме. Идет мониторинг публикаций», — продолжила голос Кремля.

Федеральное министерство будет заниматься КЗСК

Пролили в Кремле свет и на ситуацию с КЗСК, по вопросу сохранения предприятия на прошлой неделе Рустам Минниханов планировал поговорить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. «Насколько мне известно, Мантуров прокомментировал этот вопрос, сказал, что Минпромторг будет заниматься темой с КЗСК. Я могу сказать, что власти республики заинтересованы в применении всех возможных механизмов, чтобы предприятие существовало дальше. Пока ждем, в каком виде будет оказываться поддержка со стороны Минпромторга. Не единственный вопрос, который с ним обсуждал президент», — заметила Галимова.

Прежний интерес к ВСМ

Подняли вопрос и с ВСМ, сейчас везде звучат мнения о необходимости провести анализ требуемых финансовых затрат. «Мы по-прежнему заинтересованы в ВСМ, видим высокий потенциал. Что касается анализа, то это логичная постановка — просчитать, почему такие суммы затрачиваются на строительство, не видим опасений. Подобный анализ уместен. Мы не формируем бюджет. Будем надеяться, что проект состоится, очевидно, что должен быть анализ, по результатам которого будет принято окончательное решение. В самой дискуссии не участвуем. Вопрос в том, что стоит задача провести анализ целесообразности затраты таких средств», — объяснила представитель казанского Кремля.

Терсхема МСЗ

Напомнила Лилия Галимова и о том, что согласование терсхемы МСЗ пока по-прежнему идет, скорее всего, в открытом доступе она появится уже в 2019 году. «Минстрой готовит новую схему с учетом замечаний, которые касались общественного обсуждения. Хочу заметить, на период, когда готовили терсхему, не было оснований, как она должна приниматься, поэтому в таком виде подготовили, только потом вступили такие требования. По терсхеме, насколько знаю, заканчивается процедура формирования, скоро должна появиться, думаю, уже в 2019 году», — предположила она.

Статус президента РТ

Сохранение статуса президента РТ после окончания полномочий Рустама Минниханова также вызвало интерес. На брифинге вспомнили слова председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакира Ягудина, который высказал мнение, что нет никаких препятствий, чтобы должность президента была сохранена после окончания срока Рустама Минниханова. Будет ли добиваться сохранения этого статуса Кремль?

— Я специально подготовилась, могу зачитать только следующее. 28 августа 2014 года на форуме «Селигер» Владимир Путин ответил на подобный вопрос: «Как назвать высшее должностное лицо — это прежде всего ваше дело, дело тех граждан России, которые проживают в Республике Татарстан». Конец цитаты. Нам добавить к словам президента нечего, — красноречиво ответила Галимова.

Новогодний корпоратив в Кремле

Напоследок она призналась, что аппарат президента республики, сотрудники кабмина РТ, Госсовета РТ проведут новогодний корпоратив, отправившись в театр оперы и балета им. М. Джалиля. Что особенно актуально, учитывая, что в России стартует Год театра, его открытие в республике сегодня проводят в Атнинском драматическом театре им. Тукая.