СМИ сообщили об интересе Абрамовича к финансированию ВСМ Москва — Казань

Российский миллиардер Роман Абрамович и его партнеры Андрей Бокарев и Дмитрий Пумпянский обсуждают возможное участие в финансировании проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Казани.



«Трансмашхолдинг» и группа «Синара» подали предварительные заявки и ждут от государства окончательного решения о размере, сроках и порядке софинансирования этого проекта, сообщают источники РБК.



Представители РЖД и Evraz Романа Абрамовича от комментариев отказались. В пресс-службах «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева, а также «Синары» Дмитрия Пумпянского не ответили на запрос.



Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, что президент России Владимир Путин поручил ведомству дополнительно рассмотреть эффективность высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань и ее участка Москва — Нижний Новгород.

Перед этим СМИ сообщали, что Путин поставил под сомнение целесообразность строительства этого участка.

В Минэкономразвития РФ считают, что проект ВСМ Москва — Казань окажется менее эффективным, чем проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург.