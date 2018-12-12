Клиентам «Жемчужной реки» посоветовали покинуть Хайнань до окончания тура

Сотрудники Ростуризма посоветовали отдыхающим на китайском острове Хайнань клиентам «Жемчужной реки» возвращаться раньше срока окончания поездки. В противном случае туристам придется самостоятельно искать билеты.



«Проблема в том, что им надо будет убедить туристов уехать раньше срока. Иначе потом им придется самим искать билеты», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что на остров направлены два сотрудника Ростуризма и два дипломата из консульства России в Гуанчжоу.

Напомним, Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших на рынке под брендом «Жемчужная река», из-за неисполнения обязательств. Долги «Жемчужной реки» перед перевозчиками привели к приостановке рейсов на Хайнань и обратно. В Китае застряли 1,5 тысячи российских туристов, в том числе с проблемами столкнулись жители Казани, Уфы и Самары.