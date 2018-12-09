«Только так мы сможем чего-то добиться»: дольщики, аварийщики и противники МСЗ вышли на общий митинг

Представители разных протестных движений впервые собрались вместе в центре Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Дольщики, обманутые вкладчики, противники МСЗ – вот лишь небольшая часть тех, кто пришел сегодня на площадь Тысячелетия, чтобы выразить свой протест. В центре Казани впервые прошел митинг, для организации которого также впервые объединились все основные протестные группы. Подробности – в материале «Реального времени».

300 заявленных участников

Все активисты, представляющие интересы той или иной группы, впервые объединились, чтобы провести единый митинг и поднять все проблемы – от засыпки Волги до несогласия с пенсионной реформой. Заявку на проведение митинга подал как частное лицо Равиль Мухаметзянов, который в тоже время является представителем всетатарского общественного центра.

— Уведомление было подано от моего имени, других организаторов отклонили. А вообще митинг примерно 30 инициативных человек организовали. Вопросы разные – против пенсионной реформы, засыпки Волги, те, кто говорят о защите прав незаконно осужденных. Все это организовано силами инициативных групп, скоро будет совет общественных самоорганизаций, — признался «Реальному времени» Мухаметзянов.

На территории перед Центральным стадионом собрались порядка 150 человек, многие были с плакатами. Активистка, противница строительства МСЗ Вера Керпель до начала протестной акции призналась, что в заявке указывалось до 300 человек.





На территории перед Центральным стадионом собрались порядка 150 человек



— Несколько сотен участников точно планируем, заявляли вообще до 300. Мы со своей стороны хотим еще раз обратить внимание на то, что необходимо, чтобы мы сплачивались, только так мы сможем чего-то добиться. Мы хотим рассказать, какие наши дальнейшие шаги, что мы подали в суд несколько исков, оспариваем летние слушания. Люди не могут повлиять напрямую на проблемы, власть не слышит. Напряженность растет, протестных групп становится все больше. Мы не говорим «Долой власть», мы просим прислушаться, наладить диалог. Вопрос, насколько все доносят до президента, — комментирует Керпель и признается, что площадку в центре дали впервые, которую согласовали с первой попытки.



Свернуть плакаты

Митинг был заявлен против беспредела властей и за справедливость, среди вопросов 11 тем, но на листовках, изображения которых распространялись по мессенджерам, не указали дольщиков. Последние же с плакатами пришли на площадь в большом количестве. Сотрудники полиции тут же подошли к группе дольщиков от ЖК «МЧС» и попросили убрать плакаты, ссылаясь на то, что в заявке этот вопрос не был заявлен. Активистам было разрешено остаться.

— Почему вы просите об этом, как вы можете? Это так же ущемляются наши конституционные права, о чем и весь митинг. Мы в такой ситуации, и ни денег, ни жилья. У нас только сваи, фундамента нет, инвесторы, вроде, соглашаются, а потом нет, — спорила с сотрудником полиции дольщица ЖК «МЧС» Рамзия Латыпова.

Митинг был заявлен против беспредела властей и за справедливость, среди вопросов 11 тем, но на листовках, изображения которых распространялись по мессенджерам, не указали дольщиков

Вскоре митинг начался, и организаторы повторили требование полиции убрать плакаты дольщиков. Если «мчсники» убрали плакаты, несмотря на несогласие, то дольщики ЖК «Яшьлек» в Куюках Пестречинского района еще долго их держали.

— У нас никаких новостей, ничего не происходит, поэтому мы тут. Как мы можем убрать плакаты? Если подойдут, уберем, — рассуждает Наталья Иванова.

Мы должны себя защитить

Ощущалось, что активисты сами впервые все вместе вышли на одну площадку и не знают, кто главный. Вести митинг, вроде, начал Равиль Мухаметзянов, который и подавал заявку, но инициативу быстро перехватил противник строительства МСЗ Антон Голубцов. При этом не все были довольны таким зачином, спор продолжался тут же, у ног выступающих. Впрочем, Голубцов продолжал вести митинг.

— Вот тут, конечно, попросили убрать плакаты дольщиков, но разве их проблема не нарушение конституционных прав? Тут и недочет организаторов, в следующий раз исправим. Что вам неймется, почему вы пришли сюда, что раскачиваете лодку? – обратился к собравшимся активист, перечисляя основные проблемы.

Тема ЖКХ – еще один большой вопрос на митинге



Большинству из них не хватало ораторского мастерства и элементарного умения держать внимание публики, да и технические проблемы давали о себе знать. Но большинство собравшихся, похоже, это мало волновало, все-таки все пришедшие – уже активисты. Вряд ли по отдельности каждое из движений собрало бы столько участников.



— Меня волнует проблема экологии. Волнует вопрос МСЗ, но я в том числе представляю и ассоциацию незаконно осужденных. И когда я в разных письмах пишу обо всех проблемах, у меня спрашивают, чьи интересы я, в итоге, представляю? Всех, если у нас произвол. И тоже самое преступление на Волге – несколько лет ее засыпали, власти нас не защищают, но мы сами себя должны защищать, — уверена активистка Гульнара Гилязова.

К экологическим проблемам было обращено несколько выступлений. Например, не пропустила митинг и активистка Юлия Файзрахманова, призвавшая не соглашаться с исчезновением леса на Гаврилова, где запланировано строительство жилого комплекса.

Тема ЖКХ – еще один большой вопрос на митинге.

— Мы не организация, мы от простого народа, пришли как пенсионеры. Ущемляют простого человека. Нужны прямые договоры на поставку коммунальных услуг, иначе такая огромная квартплата, — заметила пенсионерка Земфира Даминова.

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов