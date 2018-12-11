Первый рейс с застрявшими в Китае российскими туристами вылетел в Казань
Первый самолет авиакомпании «ИрАэро» с российскими туристами из Китая, рейсы которых были задержаны из-за долгов туроператора «Жемчужная река», вылетел в Казань.
«Рейс IAE-866 вылетел из Китая в Казань, на борту 325 взрослых, 44 ребенка и четыре младенца», — сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов.
Он добавил, что следующий рейс вылетит в Уфу, передает ТАСС.
Первый заместитель гендиректора авиакомпании «ИрАэро» Владимир Панфилов, в свою очередь, сообщил, что новогодние туры на остров Хайнань могут быть отменены.
Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу с 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тыс. российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары. Подробнее — в материале «Реального времени».БизнесУслуги Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым