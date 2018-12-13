В Татарстане 80% жителей положительно оценили межнациональные и межконфессиональные отношения

В Татарстане большинство жителей положительно оценили межнациональные и межконфессиональные отношения. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, такой точки зрения придерживаются 80% респондентов. При этом 92% опрошенных никогда не сталкивались с ущемлением своих прав в том, что касается межнациональных и межконфессиональных отношений.

Галимова добавила, что завтра пройдет заседание совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, где данные вопросы будут обсуждаться более подробно, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее президент РТ Рустам Минниханов отметил роль Конституции республики в становлении новой системы общественных отношений, которая основана на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве.