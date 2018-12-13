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В Татарстане 80% жителей положительно оценили межнациональные и межконфессиональные отношения

11:44, 13.12.2018 2
В Татарстане 80% жителей положительно оценили межнациональные и межконфессиональные отношения
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане большинство жителей положительно оценили межнациональные и межконфессиональные отношения. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, такой точки зрения придерживаются 80% респондентов. При этом 92% опрошенных никогда не сталкивались с ущемлением своих прав в том, что касается межнациональных и межконфессиональных отношений.

Галимова добавила, что завтра пройдет заседание совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, где данные вопросы будут обсуждаться более подробно, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее президент РТ Рустам Минниханов отметил роль Конституции республики в становлении новой системы общественных отношений, которая основана на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве.

АналитикаОбществоКультура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:54
    у нас всегда с этим нормально было. не смотря на попытки ряда провокаторов что-то устроить
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  • Анонимно 12:32
    мы Татарастанцы этим все сказано. Татарстан халкы дус таиу яши , без берга.
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