Опрос предпринимателей: как вернуть гостей в ресторан или кафе

Я считаю, что под лежачий камень вода не течет. Первое, что бы я сделал — обратился к оставшейся аудитории и спросил, что они хотят видеть в нашем меню, заведении, что необходимо сделать, чтобы они приходили к нам чаще. Эти же вопросы я бы задавал целевой аудитории, которую хотел бы видеть в своих ресторанах. Я бы ходил к конкурентам и спрашивал у гостей, что надо сделать, чтобы они посещали нашу сеть. Прозвонил бы базу потерянных гостей, уточнил у них, почему они перестали к нам ходить. Я бы выяснил, что они просят, и делал это, превосходя их ожидания.

Правда, это сопряжено с большим объемом вложений. Если собственники к этому не готовы, то ресторан надо закрыть и не работать. Не стоит ждать изменений. Многие заведения, ожидая перемен, закрылись. Ресторанный рынок меняется каждый день: приходят новые игроки, голодные до денег, готовые жертвовать маржинальностью во благо гостей, которые будут ходить к ним в гости. Рынок общественного питания не бизнес для ленивых людей. Надо работать целый день. Многое зависит и от команды. Если у вас плохой повар, то гости не придут. На рынке большой выбор заведений, которые ты можешь выбирать по формату, по чеку.