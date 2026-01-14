Новости бизнеса

Домодедово выставили на продажу за 132 млрд рублей на «Авито»

12:28, 14.01.2026

Объявление появилось на сайте накануне

Фото: взято с сайта wiki2.org/ru. Автор; Dmitry A. Mottl. Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Домодедово выставили на продажу за 132 млрд рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Продавцом числится ПАО «Банк ПСБ», а полная сумма сделки — 132,26 млрд рублей.

— Продажа долей в размере 100% уставного капитала, — сказано в заголовке объявления.
В описании говорится: «Рeaлизация пocpeдством аукционa на элeктрoнной площaдкe «РTС-тeндep» дoли 100% уcтавного кaпитaла».

скриншот с сайта avito.ru

Ранее сообщалось, что активы аэропорта Домодедово выставлены на аукцион за 132 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Бизнес

