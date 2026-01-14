Домодедово выставили на продажу за 132 млрд рублей на «Авито»
Объявление появилось на сайте накануне
Домодедово выставили на продажу за 132 млрд рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
Продавцом числится ПАО «Банк ПСБ», а полная сумма сделки — 132,26 млрд рублей.
— Продажа долей в размере 100% уставного капитала, — сказано в заголовке объявления.
В описании говорится: «Рeaлизация пocpeдством аукционa на элeктрoнной площaдкe «РTС-тeндep» дoли 100% уcтавного кaпитaла».
Ранее сообщалось, что активы аэропорта Домодедово выставлены на аукцион за 132 млрд рублей.
