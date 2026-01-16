Porsche зафиксировали падение продаж на 10% в 2025 году

Основной причиной спада называют замедление автомобильного рынка в Китае и прекращение производства моделей 718 Boxster и 718 Cayman

Фото: Реальное время

Компания Porsche отчиталась о сокращении объемов продаж в 2025 году — показатель снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом. За год было реализовано 279,4 тыс. автомобилей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 310,7 тыс, сообщает «Интерфакс».

Основной причиной спада стали замедление автомобильного рынка в Китае и прекращение производства моделей 718 Boxster и 718 Cayman. Наиболее существенное падение зафиксировано в КНР: продажи рухнули на 26%, опустившись до 41,9 тыс. машин. В Европе компания снизила поставки на 13% (до 66,3 тыс.), а на домашнем рынке в Германии — на 16% (до 29,9 тыс.). При этом в Северной Америке объемы реализации остались практически на прежнем уровне — 86,229 тыс. автомобилей.

В структуре продаж заметно выросла доля экологичных моделей. Доля электромобилей достигла 22%, а гибридов — 12%.



Напомним, что похожая ситуация наблюдается у Volkswagen. Продажи глобально снизились, но Европа показала рост.

Наталья Жирнова