Новости бизнеса

03:55 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС утвердили в 200 евро

10:20, 12.01.2026

Для некоторых видов продукции, включая автомобили, будут действовать отдельные ставки таможенных пошлин, отличающиеся от базового тарифа

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС утвердили в 200 евро
Фото: Реальное время

С 1 июля 2026 года вступит в силу новое регулирование Евразийского экономического союза (ЕЭК) в сфере беспошлинного ввоза товаров электронной коммерции. Согласно принятому решению, порог беспошлинного ввоза будет установлен на уровне 200 евро, сообщает «Интерфакс».

При превышении установленного лимита будет применяться новая система таможенных платежей. В отличие от действующей нормы, где размер пошлины составлял 15%, теперь будет взиматься сбор в размере 5% сверх национальных ставок НДС. При этом минимальная сумма пошлины составит не менее 1 евро за каждый килограмм товара от общей стоимости покупки.

Особое внимание уделяется специфическим категориям товаров. Для некоторых видов продукции, включая автомобили, будут действовать отдельные ставки таможенных пошлин, отличающиеся от базового тарифа. Напомним, что ранее Дональд Трамп поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть558
  • Нижнекамскнефтехим78.65
  • Казаньоргсинтез66.6
  • КАМАЗ83.9
  • Нижнекамскшина39.7
  • Таттелеком0.616

Спецпроекты

Рекомендуем