Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС утвердили в 200 евро

Для некоторых видов продукции, включая автомобили, будут действовать отдельные ставки таможенных пошлин, отличающиеся от базового тарифа

Фото: Реальное время

С 1 июля 2026 года вступит в силу новое регулирование Евразийского экономического союза (ЕЭК) в сфере беспошлинного ввоза товаров электронной коммерции. Согласно принятому решению, порог беспошлинного ввоза будет установлен на уровне 200 евро, сообщает «Интерфакс».

При превышении установленного лимита будет применяться новая система таможенных платежей. В отличие от действующей нормы, где размер пошлины составлял 15%, теперь будет взиматься сбор в размере 5% сверх национальных ставок НДС. При этом минимальная сумма пошлины составит не менее 1 евро за каждый килограмм товара от общей стоимости покупки.

Особое внимание уделяется специфическим категориям товаров. Для некоторых видов продукции, включая автомобили, будут действовать отдельные ставки таможенных пошлин, отличающиеся от базового тарифа. Напомним, что ранее Дональд Трамп поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Наталья Жирнова