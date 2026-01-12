Основатель ГК «Дело» Шишкарев опроверг обвинения в угрозах экс-топ-менеджеру

В своем заявлении основатель логистической компании сообщил о намерении подать судебный иск в связи с распространением недостоверной информации

Сергей Шишкарев выступил с официальным заявлением в связи с появившимися в СМИ сообщениями о якобы имевших место угрозах в адрес бывшего топ-менеджера компании. Сообщение публиковано в его личном телеграм-канале.

По словам бизнесмена, при въезде в ОАЭ он провел беседу с представителями местной полиции, где опроверг информацию о предполагаемых угрозах в адрес бывшего топ-менеджера Подгаецкого. Шишкарев подчеркнул, что не имел контактов с упомянутым лицом в течение длительного времени и не высказывал никаких угроз.

В своем заявлении основатель ГК «Дело» сообщил о намерении подать судебный иск в связи с распространением недостоверной информации. Бизнесмен также планирует обратиться в российские правоохранительные органы в отношении лиц, которых он считает организаторами кампании по дискредитации его деловой репутации.

— Всем, кто пишет и звонит, хорошо известна не только моя репутация и достижения в разных сферах, но и моя последовательность и непреклонность в борьбе за достижение благородных целей, — заключил Шишкарев.

Напомним, что российские миллиардеры за год разбогатели на $18,4 миллиарда.

Наталья Жирнова