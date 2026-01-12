В Казани закрылись магазины Desport, которые заменили Decathlon

Один филиал временно закрыт, но вернется к работе через некоторое время

Фото: Реальное время

В Казани перестали работать два магазина сети спорттоваров Desport, которая заменила французскую сеть Decathlon. Объявление появилось на дверях магазинов, а также размещено на информационном портале 2ГИС. Напомним, что торговые «точки» находились на ул. Родины и на проспекте Ибрагимова (недалеко от ТЦ «Тандем»)

«Сейчас этот филиал временно закрыт, но вернется к работе через некоторое время», — указано на сайте 2ГИС по адресу магазина: пр. Ибрагимова, 54.

Магазин на ул. Родины, 51 закрылся, но информации о его возможном открытии в ближайшее время нет.

«Филиал закрылся», — указано на сайте 2ГИС по адресу магазина: ул. Родины, 51.

Причем, судя по комментариям пользователей, «точка» на пр. Ибрагимова закрылась еще в конце декабря 2025 года. «Можно в 2ГИС написать, что не работают (магазин, — прим. ред.)», — пишет один из пользователей, чей комментарий был опубликован на портале 27 декабря.

Никита Егоров