Официально: «Лента» покупает сеть магазинов OBI в России

Процесс интеграции приобретенных активов будет проходить постепенно и завершится к маю 2026 года

Ретейловая компания «Лента» объявила о приобретении активов сети гипермаркетов DIY (Do It Yourself) «OBI Россия». Федеральная антимонопольная служба уже одобрила данную сделку.

В рамках соглашения «Лента» получит контроль над 25 магазинами общей торговой площадью 263 тысячи кв. метров. Сеть «OBI Россия», имеющая 20-летний опыт работы на российском рынке, входит в десятку крупнейших игроков в сегменте товаров для дома и ремонта.



— Сделка укрепит позиции «Группы Лента» в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке. Она позволит выйти в новый формат DIY, а также создаст предпосылки для создания новых уникальных предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов «Группы Лента», — сказано в официальном сообщении ретейловой компании.

Ранее стало известно, что российская сеть OBI может сменить название на «Дом Ленты». Предполагаемый ребрендинг, стоимость которого оценивается в 200 млн рублей, связывали с переходом OBI в портфель «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Наталья Жирнова