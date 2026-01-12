Новости бизнеса

КАМАЗ получил компенсацию в полмиллиона рублей за незаконное использование бренда

13:50, 12.01.2026

Об этом сообщает пресс-служба компании

Фото: предоставлено ПАО "КАМАЗ"

Блок безопасности ПАО «КАМАЗ» выявил факт незаконного использования товарных знаков и реализации контрафактной продукции в Казани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Правонарушителем оказался ИП Адылов, который использовал товарные знаки автопроизводителя на вывеске магазина запчастей и в рекламной продукции. Кроме того, было установлено незаконное использование товарных знаков в фирменном наименовании юридического лица ООО «КАМАЗОН», где Адылов выступал директором и учредителем.

Организация сменила наименование на ООО «ТЕХЗОНА», но компенсация выплачена не была.

Арбитражный суд Татарстана рассмотрел исковое заявление и принял решение о взыскании с нарушителей компенсации в размере более 500 тысяч рублей.

Наталья Жирнова

Бизнес Татарстан

