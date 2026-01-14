Wildberries подключил все ПВЗ в России к сервису отправки посылок WBTrack

Компания Wildberries&Russ (РВБ) сообщила о полном подключении всех пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в России к сервису WBTrack — платформе для отправки посылок между клиентами. Информацию подтвердили в пресс‑службе РВБ, сообщает ТАСС.

Сервис стартовал в марте 2025 года в пилотном режиме: тогда отправка была доступна лишь из 100 ПВЗ в Москве с доставкой в другие регионы страны. Сейчас пользователи могут оформить отправку как через мобильное приложение, так и непосредственно в пунктах выдачи.

По словам основателя Wildberries и главы РВБ Татьяны Ким, тестирование показало высокую эффективность сервиса. Максимальное расстояние доставки достигло 8 тыс. километров — в том числе до пункта выдачи на архипелаге Шпицберген.

Одновременно компания приступила к тестированию новых форматов упаковки посылок. В ПВЗ, участвовавших в пилотном проекте, ассортимент упаковок расширили по сравнению с ранее использовавшимися сейф‑пакетами. В ближайшее время обновленные варианты упаковки станут доступны во всех пунктах выдачи маркетплейса.

Наталья Жирнова