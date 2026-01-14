Ingka Group продала два крупных участка, запланированных под «Мегу»

На этих местах планировались проекты на постройку торговых комплексов на 33 млрд рублей

Фото: Реальное время

Участки, ранее приобретенные шведской Ingka Group (владелец сети IKEA) для строительства торговых центров «Мега», сменили собственников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В Челябинской области компания МИП, связанная с девелопером «Брусника», выкупила 39,8 га земли. Этот участок рядом с поселком Терема в Сосновском районе Ingka Group приобрела еще в 2016 году с планами вложить около 10 млрд рублей в возведение торгового комплекса. Однако позднее от проекта отказались.

Еще одна площадка перешла в собственность АО «Севниигим». Речь идет о 40 га в поселке Новоселье (Ломоносовский район Ленинградской области), расположенном между КАД и Красносельским шоссе. Новый владелец оформил право собственности в середине ноября 2025 года. Ingka Group купила этот участок в 2016 году с намерением построить торговый центр «Мега Новоселье». Проект рассматривался как третий и самый крупный в регионе — площадь объекта должна была составить 220 тыс. кв. м, а объем инвестиций оценивался в 23 млрд рублей. Тем не менее в 2020 году компания отказалась от реализации замысла в связи со сменой стратегии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вообще, в России ожидается снижение темпов строительства торговых центров в 2026 году. Аналитики отмечают, что на рынке появляются преимущественно проекты районного формата с общей арендной площадью до 20 тысяч квадратных метров.



Напомним, что ранее в Казани зафиксировали рекордное за 4 года число свободных складов. Тем не менее крупным игрокам бизнеса некуда заходить. На конец сентября 2025 года общий объем складских площадей в России достиг 70,9 млн кв. м, свидетельствуют данные IBC Real Estate, которые есть в распоряжении «Реального времени». 3,1% от этого, или 2,2 млн кв. м, приходятся на Казань, что делает ее одним из ключевых региональных логистических хабов. Здесь наблюдается рекордная доля свободных площадей класса A и B, которая составляет 4,1%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова