Казань заняла 12-е место в рейтинге городов России по обеспеченности ТЦ

На 1 тыс. жителей пришлось 391 кв. м торговых площадей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по итогам 2025 года на 1 тыс. жителей пришлось 391 кв. м торговых площадей. Причем данный показатель увеличился почти на 2% за год (в 2024-м на 1 тыс. казанцев приходилось 384 кв. м). Более того, столица Татарстана заняла 12-е место в рейтинге по обеспеченности городов России торговыми центрами, следует из статистики газеты «Коммерсантъ».

Первое место в данном топе заняла Самара (705 кв. м на 1 тыс. жителей). На втором месте расположился Екатеринбург (643 кв. м), а на третьем — Москва (608 кв. м). В топ-5 по этому показателю также попали Нижний Новгород (591 кв. м) и Воронеж (564 кв. м).

На 6—10-х местах рейтинга находятся Ростов-на-Дону (511 кв. м), Омск (462 кв. м), Челябинск (451 кв. м), Уфа (434 кв. м) и Пермь (406 «квадратов»).

Обогнал Казань по обеспеченности населения ТЦ и Санкт-Петербург (11-е место в топе, 404 кв. м).

Никита Егоров