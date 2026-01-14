Максим Соколов: группа «АвтоВАЗ» в 2025 году вышла на безубыточность

При этом объем прибыли в абсолютном выражении руководитель автокомпании не раскрыл

Фото: Динар Фатыхов

По предварительным финансовым итогам 2025 года группа «АвтоВАЗ» вышла на безубыточную работу — то есть получила прибыль. Об этом на пресс‑конференции сообщил глава компании Максим Соколов. При этом объем прибыли в абсолютном выражении руководитель не раскрыл, сообщает «Интерфакс».

Соколов также отметил, что входящий в периметр группы «Авто Финанс Банк» в 2025 году также продемонстрировал прибыльность. Глава АвтоВАЗа пояснил, что банк привлекал средства по рыночным ставкам, которые существенно превышали ключевую ставку ЦБ — однако такие условия были характерны для всех юридических лиц в сложившихся макроэкономических обстоятельствах.

Кроме того, Максим Соколов сообщил, что на текущий момент финансовыми партнерами АвтоВАЗа выступают практически все крупнейшие банки страны — как государственные, так и полностью частные.

Наталья Жирнова