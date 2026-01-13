В Казани не хватает вертолетов Ми-8 для авиаслужб спасения

Дефицит летательных аппаратов в итоге негативно скажется на помощи жертвам катастроф

Фото: Максим Платонов

В Казани фиксируют нехватку вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 для авиаслужб спасения. Дефицит летательных аппаратов в итоге негативно скажется на помощи жертвам катастроф, пишут «Известия».

По данным газеты, спасательных Ми-8 и Ан-26 не хватает в 31 из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства такой техники. Кроме столицы Татарстана, дефицит техники зафиксирован в Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Симферополе, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Жуковском, Горно-Алтайске и Абакане.

Напомним, что у Росавиации есть единая система авиационно-космического поиска (ФБУ «Служба ЕС АКПС»), которая спасает пострадавших в авиапроисшествиях, а также всех попавших в бедствие на море. На местах базирования дежурят группы спасателей, вылетающих на место ЧП на вертолетах, которые они арендуют у авиакомпаний.

Однако, по словам самих перевозчиков, в последнее время вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работать по поисково-спасательному обеспечению (ПСО) и авиационно-космическому поиску без повышения гостарифов. Отмечается, что в 13 российских регионах долгосрочные контракты на общую сумму в 3 млрд рублей в течение 2025-го оставались без их внимания.

Отметим, что в апреле 2024 года казанское КНПП «Вертолеты-Ми» возглавил экс-гендиректор УК «Алабуга-2.Нефтехимия» Роберт Ильясов. До него в течение шести лет научно-производственное предприятие возглавлял Дмитрий Коновалов. Сейчас последний является владельцем УК «Аэроинжиниринг», которая производит детали и принадлежности летательных и космических аппаратов.



Никита Егоров