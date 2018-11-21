«За длинным рублем». Равиль Зиганшин стартует на космодроме, а автобусы Сергея Когогина возьмут Москву

Крупнейшие тендеры, выигранные татарстанскими бизнесом за пределами республики, в российских регионах

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, как складывается бизнес татарстанских компаний за пределами региона. Как выяснилось, поход «за длинным рублем» для многих из них отнюдь не безуспешен. В авангарде при этом строительный монстр «ПСО «Казань» и КАМАЗ с автобусами для Москвы. Подробнее — в нашем обзоре госзакупок за октябрь.

1. Контракт с «ПСО «Казань» на строительство космодрома «Восточный» наконец подписан

В прошлом месяце одна из крупнейших строительных компаний Поволжья — «ПСО «Казань», занимавшаяся строительством стадионов к чемпионату мира по футболу в Самаре и Саранске, наконец-то получила давно анонсированный заказ на 38,7 млрд рублей от ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» на строительство стартового космического ракетного комплекса «Ангара». Информация о закупке была размещена 25 октября, но, согласно документации, контракт был подписан раньше, еще 4 октября.

Документ содержит 164 страницы. В 2018 году на строительство комплекса «Ангара» выделено 6,4 млрд рублей, оставшиеся 32,3 млрд рублей будут выделены в течение четырех ближайших лет — работы по строительству должны быть завершены до 31 декабря 2022 года. Гарантийный срок на оборудование составит не менее 24 месяцев, на выполненные работы — 60 месяцев, то есть 5 лет (до конца 2027 года).

«ПСО «Казань» наконец-то получила давно анонсированный заказ на 38,7 млрд рублей от ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный». Фото Владислава Ларкина / wikipedia.org

2. КАМАЗ поставит в Москву 600 автобусов

Крупный контракт получил и автомобильный гигант Татарстана — ПАО «КАМАЗ». 28 октября стало известно, что челнинский завод поставит ГУП «Мосгортранс» городские низкопольные автобусы на сумму 7,9 млрд рублей. Контракт был заключен 29 октября, окончание исполнения контракта запланировано на 30 апреля 2020 года.

Автобусы будут поставляться в три этапа. Первая часть отправится в столицу уже в период с 10 ноября по 31 декабря 2018 года (40 автобусов). Вторая и третья партии должны быть переданы «Мосгортрансу» с 1 января по 30 июня 2019 (372 автобуса) и с 1 января по 30 апреля 2020 годов (184 автобуса). Всего КАМАЗ поставит в Москву 596 автобусов большой вместимости, 30 из них — с кабиной водителя-инструктора. Дополнительно подрядчик должен будет обучить водителей и ремонтный персонал особенностям ремонта и эксплуатации автобусов.

Москва получит от КАМАЗа автобусы одной модели — «НЕФАЗ» 5299-0000040-52. Это — низкопольные модели с пассажировместимостью 111 человек (29 мест — сидячие). Машины этой модели оборудуются системой регулирования уровня пола, дизельным двигателем Cummins объемом 6,7 литра и мощностью 180,5 кВт. В автобусах должна быть установлена и система климат-контроля (включая кондиционирование). Стоимость их составит от 12,9 до 13,5 млн рублей за штуку. Напомним, недавно сообщалось, что в Москве с 1 сентября должны быть запущены электробусы «КамАЗ».

3. Документация для транспортного полукольца в Чебоксарах от казанского проектировщика

Казанское АО «Институт проектирования транспортных сооружений» стало подрядчиком разработки проектно-сметной документации для строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах за 117,5 млн рублей, заказанной чебоксарским МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». Предприятие из Татарстана было выбрано исполнителем 2 октября, контракт был заключен 15 октября, а информация об этом появилась 17 октября.

Общая протяженность дороги составит 7,2 километра, общее число полос движения заказанной — шесть, а расчетная скорость движения – 100 км/ч. Фото gkhb.cap.ru



Из технического задания можно узнать, что полукольцо должно связать три района чувашской столицы – Московский, Ленинский и Калининский. Первый этап, связанный с проектированием объекта от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Энтузиастов, должен быть сдан до 1 августа 2019 года, второй этап — от Вурнарского шоссе до улицы Богдана Хмельницкого — до 1 декабря 2019 года, третий — от улицы Энтузиастов до улицы Университетской в тот же срок. Общая протяженность дороги составит 7,2 километра, общее число полос движения — шесть, а расчетная скорость движения — 100 км/ч.

Компания «Транспроект» регулярно становится исполнителем госзаказов. В 2018 году она успела получить уже 14 контрактов на 359 млн рублей, следующий после чебоксарского заказчик — ФКУ «Волго-ВятскУпрАвтоДор» (крупнейший заказ — на разработку проектной документации для реконструкции трассы М-7 на территории Татарстана — на 40 млн), а второй по величине заказ получен от «Главтатдортранса» — на 71 млн рублей, на документацию по планировке территории для строительства автодороги от трассы М-7 в районе Мамадыша с мостовым переходом через Каму с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов. Компания зарегистрирована в Казани, на улице Краснококшайской в июле 2002 года. В учредителях, по данным сервиса «Картотека», значатся Борис Тихомиров, Евгений Игнатенко, «Казанский Гипронииавиапром», Ринат Баев и Тагир Сагитов.

4. «Патрули» от челнинского «Астейс», тянущегося к «Нэфису»

Другая татарстанская компания — АО «Астейс» из Набережных Челнов — в прошлом месяце получила сразу два контракта из других регионов. В частности, Росгвардия закупит у компании бронированные корпусные автомобили на полноприводном шасси «Патруль» (представленные в августе на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке) за 112,8 млн рублей. Поставщик был выбран 9 октября, на портале госзакупок информацию разместили 8 ноября.

В соответствии с разнарядкой, восемь автомобилей «Патруль» будут поставлены в войсковую часть 3187 в подмосковной Балашихе. Машина предназначена для обеспечения силовой поддержки при выполнении специальных задач, сопровождения и охраны, патрулирования местности, проведения разведывательных мероприятий с обеспечением защиты экипажа от поражающего действия стрелкового оружия, а также от поражающего действия самодельных взрывных устройств. Автомобили должны быть поставлены совсем скоро — в срок до 1 декабря 2018 года.

Росгвардия закупит у компании бронированные корпусные автомобили на полноприводном шасси «Патруль». Фото nabchelny.ru

То же АО «Астейс» продаст и «специальные автотранспортные средства» Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы за 57 млн рублей. Победитель был определен 14 октября. Ведомству потребуется 4 автомобиля «Патруль» на базе «КамАЗа», обеспечивающих защиту экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств.

Компания «Астейс» зарегистрирована в феврале 2007 года в Набережных Челнах, в Резервном проезде. Учредитель компании — Юлия Шафикова, директор — Дмитрий Максимов. Интересно, что Юлия Шафикова является также одним из учредителей московского ООО «Реал транс хайр М». Название связано с известной клиникой по пересадке волос Real Trans Hair, основателем которой считается председатель совета директоров «Нэфис Косметикс» Ирек Богуславский.

Сама компания «Астейс» была учредителем ООО «Автодор-Моторс» — предприятие с таким названием является официальным дилером «ПАО «КАМАЗ», сейчас директором и учредителем «Автодор-Моторс» является Галина Самаренкина (фамилия совпадает с фамилией председателя совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрия Самаренкина, также считающегося одним из владельцев «Нэфис Косметикс»).

5. Казанская посуда «России»

Преуспевают предприятия Татарстана и в более спокойной, гражданской продукции. В октябре стало известно, что казанское ООО «Ростпластик» поставит бортовую одноразовую посуду для авиакомпании «Россия» на сумму 49 млн рублей. Компания была признана победителем 31 октября. Зарегистрирована она в Казани на улице Ютазинской в сентябре 2013 года. Учредитель и директор компании — Леонид Кавалерчик.

Предприятие должно будет поставлять посуду в 23 аэропорта: в 11 из них, включая московские, санкт-петербургский, самарский, сочинский, екатеринбургский и казанский — в течение 5 календарных дней. В 8 аэропортов (включая Симферополь, Новосибирск, Оренбург, Уфу и Пермь) — в течение 15 дней, еще в 4 (Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан) — в течение 30 дней. Подрядчик должен будет поставлять 15 видов посуды, в том числе снек-бокс и ланч-бокс, салфетки, пакеты для сэндвича, розетки и тарелки в ланч-бокс, алюминиевые касалетки, одноразовые стаканы и крышки для фарфоровой касалетки. Каждый месяц понадобится около 1,5 миллионов одноразовых стаканов, 85 тысяч ланч-боксов, 362 тысячи снек-боксов.

«Барс Груп» создаст информационную систему планирования и контроля дорожных работ для Министерства транспорта соседнего региона — Нижегородской области. Фото Олега Тихонова

6. Система контроля ремонта дорог в Нижегородской области

Одна из главных айти-компаний Казани — «Барс Груп», которую приобрел «Ростех» — создаст информационную систему планирования и контроля дорожных работ для Министерства транспорта соседнего региона — Нижегородской области. На эти цели было выделено 17,8 млн рублей. Контракт, судя по всему, был подписан 10 октября 2018 года.

Работы должны быть выполнены достаточно быстро — уже до 24 декабря 2018 года. Консультации и техническая поддержка будут проводиться до 31 декабря 2019 года. Закупка будет профинансирована из бюджета Нижегородской области. Информационная система должна поспособствовать автоматизации процессов деятельности областного Министерства транспорта и автодорог. В частности, программное обеспечение поможет объединить информационные ресурсы в сфере дорожного хозяйства, планировать затраты на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию автодорог, учитывать проводимые расчеты по госконтрактам и гражданско-правовым договорам и сведения о проводимых работах, автоматизировать деятельность в министерстве и предоставлять населению информацию о направлениях развития дорожного хозяйства.

7. Оснащение оргтехникой технопарка в Северной Осетии

Казанское ООО «Софттехно» поставит оргтехнику для Министерства образования и науки Республики Северная Осетия — Алания для технопарка «Кванториум», который должен стать площадкой детского высокотехнологичного научно-технического творчества. Информация об этом появилась 8 октября. Общая стоимость заказа составляет 14,6 млн рублей, закупка будет профинансирована из бюджета региона. Компания зарегистрирована в Казани, на улице Академика Лаврентьева. Учредителем и директором является Максим Данилин. Помимо этой компании, он также учредил компании «Стем инструментс», «Аванти-Волга» и «Энергосбережение».

Оргтехника должна быть поставлена во Владикавказ, на улицу Минина, 15, в течение 30 календарных дней. Подрядчик должен будет обеспечить технопарк 40 видами оргтехники. Среди них, к примеру, 30 ноутбуков по 55,8 тысячи рублей, еще 16 ноутбуков по 44 тысячи, 24 ноутбука по 37 тысяч, три ноутбука по 64 тысячи, 16 графических станций по 129 тысяч, пять мультисенсорных панелей по 435 тысяч, 4 интерактивных планшета по 194 тысячи, инсталляционный проектор за 321 тысячу, цветное многофункциональное устройство за 109 тысяч, а также компьютеры, моноблоки, планшеты, мониторы, мобильные стенды для интерактивных панелей.





Расположенное в Москве здание полномочного представительства Татарстана в России нуждается в ремонте. Фото tatary.spb.ru



8. Ремонт представительства Татарстана в Москве за 8 миллионов

Расположенное в Москве здание полномочного представительства Татарстана в России нуждается в ремонте. Тендер на 7,6 млн рублей объявил в прошлом месяце татарстанский «Главинвестстрой». Победителем стало ООО «Евростройхолдинг+». Компания регулярно получает заказы ГИСУ, к примеру, в 2016 году именно она стала поставщиком статуй, которые установили у центра семьи «Казан» (стоимость заказа составила 253 млн рублей), в 2017—2018 гг ремонтировала цирк примерно за миллиард и строила школу за 347 млн рублей в жилом комплексе «Светлая Долина». В 2018 году компания также реставрирует казанский Кремль за 140 млн рублей. Зарегистрирована она в январе 2010 года в Казани, на улице Щапова. Учредитель и директор — Владимир Казилов.

В соответствии с госконтрактом, «Евростройхолдинг+» должен выполнить работы уже до 30 декабря 2018 года. Из дефектной ведомости можно узнать, что ремонт коснется кровли, откосов, входных групп, дверей, сетей инженерно-технического обеспечения, фасада и подпорной стены, отмостки. Представительство расположено в 3-м Котельническом переулке Москвы.

9. «НАСКО» застрахует 1 700 машин крымского МВД

Казанская страховая компания НАСКО, зарегистрированная на улице Чуйкова, застрахует по ОСАГО автомобили Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым за 5,4 млн рублей.

Всего в списке автомобилей, которые нужно застраховать, 1 638 машин из парка крымского МВД и еще 94 автомобиля, которые только должны быть поставлены в 2019 году. Во всех случаях к управлению должно быть допущено неограниченное число лиц. Каждый автомобиль должен быть застрахован сроком на год с момента истечения предыдущего договора ОСАГО. В среднем на один автомобиль будет потрачен 3 091 рубль. Отметим, что год назад УФАС обвинял компанию в участии в картельном соглашении, в соответствии с которым она уклонялась от заключения договоров ОСАГО.

Самарский аэропорт «Курумоч» собирается закупить на АЗС «Татнефть» автомобильное топливо на общую сумму 3,8 млн рублей. Фото Олега Тихонова

10. Аэропорт в Самаре купит бензин у «Татнефти» на 3,8 миллиона

Самарский аэропорт «Курумоч» собирается закупить на АЗС «Татнефть» автомобильное топливо на общую сумму 3,8 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 26 октября.

Местом поставки указан сам аэропорт в Самарской области. В связи с тем, что закупка осуществляется у единственного поставщика, в документации содержится лишь извещение, и информация крайне ограничена. В частности, неизвестны объемы топлива, которые купит самарский аэропорт, и способ поставки: будет ли топливо реализовываться через сеть АЗС, или «Татнефть» будет поставлять бензин непосредственно в аэропорт.

11. Неудавшаяся попытка «Неон-Арта» зайти в Москву

В октябре сразу две попытки казанской рекламной компании «Неон-Арт-М» зайти в столицу оказались неудачными. В частности, предприятие пыталось поставить элементы навигации в виде буквы «М» на станции Московского метрополитена за 25,4 млн рублей. Отметим, что начальная стоимость контракта, установленная ГУП «Московский метрополитен», составляла целых 74,9 млн рублей. Но в результате шесть подавших заявки компаний существенно «сбили» цену. ООО «Неон-Арт-М» уменьшил начальную стоимость почти в три раза, но другая компания — нижегородское ООО «Трансдеталь» — снизила ее еще сильнее — до 25 млн рублей. Учредителем и директором компании, основанной в 2010 году, является Андрей Мягков.

Другой тендер, проигранный ООО «Неон-Арт-М», касался поставки и установки информационных стендов на территории московского ГАУК «Измайловский парк культуры и отдыха». Начальная стоимость закупки составляла 10,1 млн рублей, но в девяти заявках она была снижена на две трети, до 3,4 млн рублей. Победителем стало ООО «Промтрейдинг» из столицы Марий Эл Йошкар-Олы. Учредителем компании является Мария Шалаева, директором — Анастасия Мустафина. Победитель должен будет поставить информационные конструкции размером в 2,5 на 1 метр.

Компания «Неон-Арт-М» зарегистрирована в Казани, на улице Карла Маркса 1/10. Учредителем и директором является Алексей Мамаков. Компания активно работает с госзакупками: в 2016 году, например, она заключила контракт со «Сбербанком» на 79,4 млн рублей и с Московским метрополитеном на 9,8 млн рублей на поставку брендированных элементов для оформления кассовых зон и вестибюлей. В 2018 году компания получила контракты ООО «Ростелеком-Розничные системы» на 14,4 млн рублей на изготовление рекламных конструкций, от ГБУ «МФЦ города Москвы» на 10 млн — на освещение внешних вывесок входных групп, от избиркома Иркутской области на 5,3 млн рублей — на поставку кабин и ящиков для голования на выборах депутатов заксобрания Иркутской области. Кроме того, за 4 миллиона компания изготовила въездную световую стелу «Тула».