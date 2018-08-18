Новости бизнеса

14:27 МСК
Новости раздела
Бизнес

По Москве с 1 сентября будут ходить электробусы КАМАЗа

13:56, 18.08.2018
По Москве с 1 сентября будут ходить электробусы КАМАЗа
Фото: president.tatar.ru

По Москве с 1 сентября запустят маршруты нового общественного транспорта — электробусы КАМАЗа.

«Мы рассчитывали, что электробусы выйдут на маршруты 3 сентября, но сможем запустить раньше на пару дней — 1 сентября. Около 10 машин должны выйти на линии к этому времени», — цитирует заммэра столицы Максима Ликсутова «Интерфакс».

Отмечается, что помимо КАМАЗа поставлять электробусы будет и ГАЗ. Они же 15 лет будут обслуживать машины.

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» планирует испытать беспилотные электробусы ШАТЛ во второй половине 2018 года в Набережных Челнах. Беспилотник будет передвигаться, используя цифровые карты, системы навигации и органы технического зрения.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок