По Москве с 1 сентября будут ходить электробусы КАМАЗа

По Москве с 1 сентября запустят маршруты нового общественного транспорта — электробусы КАМАЗа.

«Мы рассчитывали, что электробусы выйдут на маршруты 3 сентября, но сможем запустить раньше на пару дней — 1 сентября. Около 10 машин должны выйти на линии к этому времени», — цитирует заммэра столицы Максима Ликсутова «Интерфакс».

Отмечается, что помимо КАМАЗа поставлять электробусы будет и ГАЗ. Они же 15 лет будут обслуживать машины.

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» планирует испытать беспилотные электробусы ШАТЛ во второй половине 2018 года в Набережных Челнах. Беспилотник будет передвигаться, используя цифровые карты, системы навигации и органы технического зрения.