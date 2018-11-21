«Платон» рынок отторгал, но проглотил. Ждем новую волну перестроек с НДС и ценами на топливо»

О рынке стройматериалов из древесно-полимерного композита и «особенностях» работы с DIY-сетями

Фото: предоставлено компанией «МультиПласт»

Сегодня единственное в Татарстане производство изделий из ДПК — «МультиПласт» — включает три технологические линии и собственную лабораторию. Продукцию MultiDeck можно найти по всей России на полках сразу нескольких крупных строительных ретейлеров, включая «ОБИ», «Петрович» и «Мегастрой». «Но все это было делом не одного рывка», — вспоминает директор завода Айдар Ахметшин. В беседе с корреспондентом «Реального времени» он рассказал об особенностях строительного рынка и российского законодательства, с которыми до сих пор приходится мириться татарстанскому заводу со штатом в 52 специалиста.

«Компания, заходящая в DIY-сети, должна быть готова к большим дебиторским задолженностям»

С приходом в Россию, а затем и захватом рынка крупными строительными ретейлерами, производства устремились в DIY-сети. Присутствие на полках таких сетей стало своеобразным маркером качества и успеха компании. Но далеко не каждому производителю эта задача оказалась по плечу, трудности возникают даже у опытных компаний, не говоря уже о новичках. Работа с сетями — это особенный формат, невозможный без многолетней финансовой стабильности внутри компании. «При этом на нас лежит очень большая ответственность как на поставщике: действуют договоры с большой отсрочкой платежа. Поэтому компания, заходящая в сети, должна быть готова к большим дебиторским задолженностям», — пояснил Ахметшин.

При работе с гигантами рынка стройматериалов есть и другие нюансы. Например, обязательства по высокому проценту выполнения заявок. Необходимо иметь в виду постоянно изменяющийся график поставок, который зависит исключительно от покупательского спроса и порой бывает непредсказуем. У «МультиПласт» процент выполнения заявок на сегодняшний день составляет порядка 97%. Сразу в нескольких сетях компания является основным поставщиком в своей товарной категории, но, несмотря на это, сети каждый год приходится завоевывать снова и снова.

«Все крупные сети периодически проводят в нашей категории товаров новые тендеры, на эти тендеры могут заявиться и другие игроки — новые иностранные компании с производством в Китае или же местные производства, работающие на китайском оборудовании, могут предложить меньшую цену продукта», — объяснил руководитель компании.

Но такие амбициозные новички вряд ли смогут справиться с требованиями сетей по качеству, а из-за нехватки производственных мощностей — и по периодичности поставок полного ассортимента, констатирует Ахметшин. К тому же, по словам директора «МультиПласт», позиция многих сетей очень завязана на цене: они с готовностью закупают товары с более низким ценником, не понимая, что в перспективе низкая цена — это рекламации. Это бросает тень на всю отрасль, на весь сегмент. Сейчас позиция сетей постепенно меняется. Наученные горьким опытом ретейлеры приходят к пониманию того, что ориентация на низкую закупочную стоимость может привести к ударам по имиджу, от которых можно уже и не оправиться.

«К счастью, мы смогли переломить ситуацию, наблюдаются сдвиги в сознании. Но все же хотелось бы видеть большую динамику», — резюмировал Айдар Ахметшин.

«После Нового года бизнес при всем желании не сможет удержать цены»

Нового года ждут по разным причинам. Бизнес, и так пребывающий не в самых радужных настроениях, с 1 января 2019 года ждет рост налога на добавленную стоимость с 18% до 20% и его последствий. Два процента, по подсчетам правительства, пополнят бюджет страны более чем на 600 млрд рублей в год. Российские производители и продавцы считают по другой системе, и итоги реформ видят совсем не в доходах бюджета, а в возможном снижении спроса на многие категории товаров «не первой необходимости», в том числе и стройматериалы.

«Предыдущим столь же крупным «подарком» производителям было внедрение системы «Платон», которую рынок отторгал всячески, но уже проглотил, не без потерь, конечно. Теперь с опасениями ждем новую волну вынужденных перестроек — повышение цен на топливо и ставки НДС. Все понимают, что эти нововведения отразятся на себестоимости продукта и увеличат цену на товар, что в итоге из-за небольшой маржи, как в нашем случае, переляжет на конечного покупателя. А это, в свою очередь, может преподнести и нам, производителям, сюрпризы со спросом. Из-за повышения цен люди могут просто отказаться от строек и ремонта», — предположил собеседник «Реального времени».

По прогнозам экспертов, в первые полгода после повышения НДС цены могут вырасти в среднем на 1,5%. Еще один риск для бизнеса — агрессивное ценообразование на топливо со стороны АЗС в последние месяцы: только в октябре этого года, по информации ФАС, дизельное топливо подорожало на 1%, а бензины — на четверть процента. Все это бьет по логистике, а впоследствии — по прибыли производителей и кошельку покупателей.

«В наших интересах было бы не прибегать к увеличению цены. Ведь в нашей сфере именно стоимость продукта, сравнимая со стоимостью доски из дорогих пород дерева, является основным аргументом возражений покупателя. Но после Нового года бизнес при всем желании не сможет удержать цены», — признал Айдар Ахметшин.

Открыть дверь на этот рынок «с ноги» не получится

Небольшие разовые инвестиции, закупка экструдеров и краткосрочное обучение — сейчас явно недостаточный ресурс для входа в отрасль, констатируют в «МультиПласт». Особенно если учесть, что на данный момент в России уже появилось и прижилось понимание о композитах и технических стандартах для изделий из них. А в далеком 2007-м, когда акционеры компании «Фонд Прямых Инвестиций» во главе с Русланом Халиловым еще только обдумывали перспективы создания в Татарстане производства изделий из древесно-полимерного композита, не только в республике, в России в принципе не существовало оформленного рынка ДПК.

В 2007 году перед крупным бизнесом республики была поставлена задача: довести долю переработки произведенных в Татарстане полимеров до 30%. С одной стороны, нужно было найти такой проект, в котором использовался бы первичный полиэтилен завода «Казаньоргсинтез», а с другой — запустить производство инновационного строительного материала. Идей было множество — и литье под давлением, и различные технологии экструзии. После анализа российского и зарубежного рынка строительных материалов выбор был сделан — решено было остановиться на производстве изделий из ДПК* как одного из самых прогрессивных стройматериалов.

«Погрузившись в изучение технологии производства, мы наткнулись на научный труд Александра Абушенко. В советское время ученый стоял у истоков развития технологии. Связавшись с ним, мы в очередной раз убедились в правильности нашего выбора. ДПК — материал будущего, — подчеркивает Ахметшин.

«Кризис 2008-го — испытание, которое мы, затаившись, просто переждали»

«В сентябре 2008 года мы открыли компанию «МультиПласт». В самый кризис. Это было первым испытанием, которое мы, затаившись, просто переждали. В 2010 году мы заключили контракт на разработку и поставку первой технологической линии оборудования с компанией IcmaSanGiorgio. Одним из наших условий договора было подбор и отработка технологии на сырье заказчика. Другими словами, мы отправили наш полиэтилен и древесную муку производителю оборудования. Подрядчик должен был понять, какой продукт получится на их оборудовании с нашим сырьем, и получится ли вообще», — рассказывает руководитель завода «МультиПласт».

С подбором исходных компонентов компании тоже пришлось повозиться. Изначально выбор пал на древесную муку хвойных пород дерева. Муку этого типа рекомендовал и сам производитель оборудования. Позднее, уже при исследованиях образцов, стало понятно, что использование этого типа древесной муки негативно влияет на физико-механические свойства конечного продукта — доски ДПК. В итоге хвойная мука была заменена на муку лиственных пород дерева.

Проведя многочисленные лабораторные исследования, специалисты компании пришли к выводу о том, что для производства действительно качественной доски ДПК пригоден только первичный полиэтилен. В отличие от вторичного сырья, которое было в переработке четыре и более раз, первичный полиэтилен придает продукту стабильность и устойчивость к внешним факторам. Абсолютное большинство китайских производителей в погоне за экономией используют именно вторичный полиэтилен, который значительно дешевле.

«МультиПласт» не может себе такого позволить, качество — неоспоримый аргумент нашей компании», — говорит Айдар Ахметшин.

В марте 2011 года оборудование было доставлено и смонтировано, а в июне того же года «МультиПласт»вышел на проектную мощность. На заводе был создан абсолютно новый продукт под брендом«MultiDeck». Параллельно встал вопрос о внутреннем контролирующем органе при заводе, который мог бы осуществлять проверку входящего сырья и проводить тестирование готовой продукции. Так у завода появилась собственная лаборатория, которая позволяет вести перманентный контроль входящего на производство сырья, проводить проверку готовой продукции MultiDeck каждые два часа, без остановки линий. Вопрос качества продукции и доверия клиентов у компании всегда стоит на первом месте.

1 / 2



Вслед за отработкой системы контроля качества последовала сертификация. Сегодня в активе компании международные сертификаты ISO 9001, 14001 (International Organization for Standardization) и FSC (Forest Stewardship Council).

«Основной целью, которая ставилась перед нами, был запуск производства изделий из ДПК и реализация продукта на свободный рынок. Но и здесь вскрылись свои нюансы. Мы столкнулись со своеобразным «культом натурального дерева». Рынок ДПК был в зачаточном состоянии, у покупателя не было представления о том, что такое композитные материалы и чем они выгодно отличаются от природного материала, поэтому все приходилось объяснять, вести просветительскую работу в рекламе, с дилерами. Мы рассказывали о том, что, в отличие от дерева, доска ДПК MultiDeck имеет однородную структуру, исключающую появление дефектов в виде сучков, микропор и трещин. Продукция из ДПК не требует покрытия краской или лаком, постоянного ухода, обработки антисептиками от насекомых, она устойчива к образованию плесени и исключительно влагостойка. Все эксплуатационные характеристики улучшены в разы. Через какое-то время наша работа дала свои результаты», — вспоминает Айдар Ахметшин.

Первой сетью, в которую зашла компания, в 2011 году стал «Мегастрой», в 2014 году — «ОБИ». Сегодня компания «МультиПласт» — это современная инновационная производственно-торговая компания со своей собственной дилерской сетью, которая включает более 350 работающих дилеров и более 150 точек продаж в магазинах строительных материалов и гипермаркетах DIY-формата, расположенных в России и ближнем зарубежье. Через торговые сети продукция компании присутствует во всех крупных городах России, есть представительства в Беларуси, Казахстане и США. На очереди открытие офисов в Европе — Италии и Германии.

Высокие стандарты производства позволили компании «МультиПласт» стать участником строительства олимпийских спортивных объектов в Сочи: продукция MultiDeck была использована в центре санного спорта «Санки» и на территории нескольких гостиничных комплексов. Компания вошла в пятый отчет о внедрении «зеленого» строительства «Сочи 2014».

Инновационный материал MultiDeck был применен и при благоустройстве парковых зон Татарстана: сквера имени Академика Парина, Адмиралтейского сада (Сад рыбака на улице Клары Цеткин) в Казани, парка в Аксубаево, парка в Мамадыше, набережной и парка «Комарово» в Камском Устье, набережной озера Лебяжье, парка в поселке Тюлячи, набережной Волги и прибрежной зоны озера Рабига куль, бассейна гостиницы «Кул Гали» в Болгаре и других.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»