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Банк России поменяет подход к определению официальных курсов валют

13:29, 27.12.2024
Банк России поменяет подход к определению официальных курсов валют
Фото: Дарья Пинегина

Банк России с сегодняшнего дня вводит новую систему формирования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Теперь курсы будут устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По мнению ЦБ, в условиях увеличения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, которые станут более точно отражать ситуацию на валютном рынке.

Соответствующие изменения закреплены в указании Банка России № 6956-У. Оно также предусматривает возможность расчета курсов валют с использованием кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

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В указании детально описаны все способы установления официальных курсов, включая формулы расчета. Перечень валют и применяемый для каждой из них способ установления курса (на основе данных валютного рынка или на основе кросс-курсов) размещен на сайте Банка России.

— Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке, — заявил регулятор.

Рената Валеева

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