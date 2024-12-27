В Москве нейтрализована ячейка ИГИЛ*, готовившая теракт в отделе полиции

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В Москве в результате спецоперации ФСБ нейтрализованы подозреваемые участники ячейки международной террористической организации «Исламское государство»*, готовившие теракт в отношении одного из отделов полиции столичного региона. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные являлись членами афганского крыла ИГИЛ* — «Вилаят Хорасан»* и были выходцами из Центральной Азии.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане — «Вилаят Хорасан»*, члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона», — говорится в сообщении.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По информации ФСБ, злоумышленники осуществляли сбор сведений об отделе МВД, который был выбран в качестве объекта для теракта. Присягнув на верность «Исламскому государству»*, они приобрели автомобиль и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства.

— При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем, — сообщили в ЦОС.

Следственное управление ФСБ по Москве и Московской области возбудило уголовное дело по статьям о подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

В ходе обысков по месту жительства радикалов были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.