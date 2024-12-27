Экс-инспектор Госавтоинспекции из Агрызского района получил срок за избиение подростков

Данные действия были квалифицированы как превышение должностных полномочий

Фото: Максим Платонов

Бывший инспектор ГИБДД ОМВД России по Агрызскому району признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 10 марта 2024 года в одном из сел Агрызского района инспектор заметил автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился несовершеннолетний. Водитель не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться. После поломки автомобиля водитель и трое пассажиров, все несовершеннолетние, попытались убежать.

Инспектор, задержав подростков по очереди, в том числе и тех, кто не совершал никаких правонарушений, нанес им побои. Данные действия были квалифицированы как превышение должностных полномочий.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал бывшего инспектора виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Рената Валеева