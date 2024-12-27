В Росавиации назвали причину, почему рейс AZAL не смог приземлиться в Грозном

Фото: Максим Платонов

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сделал заявление относительно крушения самолета Embraer в районе Актау, подчеркнув готовность российской стороны к всестороннему сотрудничеству с казахскими и азербайджанскими коллегами в расследовании трагедии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, обстановка в районе аэропорта Грозный, куда первоначально направлялся самолет, была сложной.

«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», — сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный наблюдался плотный туман, а на высоте 500 метров видимость отсутствовала. Командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадки в Грозном, после чего, отказавшись от предложенных альтернативных аэропортов, принял решение лететь в Актау.

— Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы, — сказал Ядров.

Рената Валеева