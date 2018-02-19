Поликлиники в Казани есть, осталось найти врачей

В татарстанской столице стали реже умирать от рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Олег Тихонов

В исполкоме Казани подвели итоги работы системы здравоохранения за 2017 год. Как и по Татарстану в целом, в Казани сократилась смертность. Меньше стали умирать от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, при этом выявляемость последнего увеличилась. Программа капремонта поликлиник продолжится ремонтом женских консультаций. Поиск денег на стройку и ремонт оказался легковыполнимой задачей по сравнению с поиском докторов, которые будут работать в отремонтированных учреждениях, — дефицит врачей составляет 22%. Подробности в материале «Реального времени».

Казанцы стали реже рождаться и реже умирать

Жители Казани стали реже умирать — смертность в 2017 году сократилась на 3,8%, за счет этого показателя удается удерживать естественный прирост населения, потому как рождаемость продолжает падать.

По разным поводам поликлиники в 2017-м приняли 10,3 млн пациентов, в стационарах пролечились 293 тысячи раз, 196 тысяч пациентов были прооперированы.

Реже в Казани начали умирать от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Если в 2016-м показатель смертности от злокачественных новообразований составлял 210,5 на 100 тыс. населения, то в 2017-м — 196,8 на 100 тыс. Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы сократилась с 617,5 до 596,4 на 100 тыс. населения. При этом выявляли онкозаболевания в 2017-м году чаще — на 3,3% больше, чем годом ранее, а доля выявления запущенных случаев рака снизилась на 4,8%.

Также снизилась смертность трудоспособного населения — на 7,8%. Младенческая смертность в Казани держится на уровне средне-европейского показателя — 4,1 случай на 1000 детей, родившихся живыми.

От гриппа в прошедшем году привили 378 100 человек.

«Создание крупных стационарно-поликлинических комплексов направлено на то, чтобы создать трехуровневую модель оказания медпомощи в рамках одного юрлица. Тем самым повышается и скорость, и качество оказания медицинской помощи, и ответственность медучреждения за здоровье пациента», — говорит Ильнур Халфиев. Фото kzn.ru



Капремонт доберется до женских консультаций

2017 год для системы здравоохранения ознаменовался программой по капитальному ремонту поликлиник — 16 взрослых и 9 детских (всего вместе с филиалами 52 объекта). В этому году отремонтируют еще 21 учреждение. В частности шесть женских консультаций (по адресам: ул. Максимова, 49; ул. Бигичева, 13а; ул. Зур Урам, 12; ул. Даурская, 16а; ул. Серова, 13; ул. Серова, 15), филиалы поликлиники №6 и детской поликлиники №11.

— В 2017 году беспрецедентная программа капремонту поликлиник — бюджет составит 1 млрд 348 млн рублей. Вне программы было открыто новое здание поликлиник №21 и завершена реконструкция горбольницы №5 — эти суммы превысили 2,6 млрд рублей, — сказал Ильнур Халфиев, начальник управления здравоохранения Казани.

На реконструкцию учреждений, которые попали в план этого года, планируется привлечь свыше 415 млн рублей. Отдельной строкой идет строительство детской поликлиники в жилом массиве «Салават купере», этот объект финансирует ГЖФ.

— Дом, в котором будет поликлиника, определен, ГЖФ завершает проектирование, сразу после этого начнется ремонт. Я не думаю, что это займет много времени — например, взрослую поликлинику мы сделали за 3 месяца, — говорит Халфиев.

Казань продолжает объединять больницы и поликлиники: в этом году эти процессы завершат в больницах №2, 11, 16 и 18, а также в клиниках КГМУ. В планах — госпиталь для ветеранов войн.

— Создание крупных стационарно-поликлинических комплексов направлено на то, чтобы создать трехуровневую модель оказания медпомощи в рамках одного юрлица. Тем самым повышается и скорость, и качество оказания медицинской помощи, и ответственность медучреждения за здоровье пациента, — говорит Ильнур Халфиев.

С медсестрами дела лучше — укомплектованность средним медперсоналом — 86,5%. Фото Олега Тихонова



Поликлиники есть, осталось найти врачей

Отремонтировать поликлиники и больницы оказалось намного проще, чем привлечь туда сотрудников. Сейчас в Казани 3091 врач — это 78,9% от необходимого количества. С медсестрами дела лучше — укомплектованность средним медперсоналом — 86,5%.

— Не хватает участковых врачей, узких специалистов. В поликлиниках за 10 лет количество прикрепленного населения в Казани увеличилось на 95 тысяч человек, в детских — на 60 тысяч. Построено 15 школ, 103 детских сада — все это требует специалистов, — говорит начальник управления здравоохранения.

Сейчас в Казани не хватает 35 педиатров, 15 терапевтов, 10 врачей общей практики, 8 ЛОР-врачей и 5 офтальмологов.

— На работу принят 161 выпускник медвуза, по программе предоставления грантов правительства РТ привлечено 29 врачей. В Казани в медицинском университете за счет 50-процентного софинансирования со стороны исполкома Казани обучается 23 студента, пятеро из них в этом году придут на работу в нашу первичную сеть, — говорит Ильнур Халфиев.

По словам главы горздрава, кадровый состав омолаживается, доля врачей пенсионного возраста за год уменьшилась на 10%. Впрочем, медиков-пенсионеров по-прежнему в системе очень много — 24,8% (было 34%), как и врачей, работающих по совместительству, — коэффициент совместительства 1,2.