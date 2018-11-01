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В Бугульме задержана доцент КХТИ

15:49, 01.11.2018

В получении взятки в 30 тыс. рублей подозревают доцента кафедры технологических машин и оборудования Бугульминского филиала КНИТУ-КХТИ.

По версии Следкома, предполагаемое преступление было совершено 66-летней Ниной Миндияровой еще весной этого года, деньги передавались студентами за сдачу контрольных, курсовых и зачета по ее предмету.

Сама задержанная причастность к взятке отрицает. Преступление было выявлено сотрудниками МВД Татарстана.

В ближайшее время в суд может быть направлено ходатайство об избрании Миндияровой меры пресечения.

Ранее в Бугульме за взятку «на ремонт» своего кабинета арестовали начальника административно-технической инспекции.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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