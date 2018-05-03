Дела сердечные: казанскому Айболиту может дорого обойтись такса в 10 тысяч рублей

Прокуратура требует посадки завкафедрой Казанской медакадемии, приговоренного к штрафу в 400 тысяч рублей

Потерял одну работу, а теперь может лишиться свободы 38-летний доктор медицинских наук Айдар Шарафеев, завкафедрой Казанской медакадемии и бывший завотделением клиники КФУ. Он полностью признал вину в мошенничестве с оплатой бесплатных операций на сердце и был приговорен к штрафу, но оплатить его не смог. Как выяснило «Реальное время», новый прокурор Вахитовского района счел наказание врачу чрезмерно мягким и заблокировал вступление приговора в силу.

В чем сознался доктор и ученый с именем?



Апелляционное представление прокурора поступило в Вахитовский суд 27 апреля. Сам приговор врачу Шарафееву был провозглашен на 10 дней раньше. Его дело с согласия потерпевших рассматривалось в особом порядке.

Напомним, в середине января Айдар Шарафеев стал подозреваемым во взятке. Следком сообщал, что завкафедрой кардиологии КГМА и заведующий отделением клиники КФУ (ранее — РКБ-2) был задержан на рабочем месте после получения от пациента 40 тыс. рублей — за выполнение необходимых медицинских операций. Впрочем, на финише позиция органа следствия поменялась — действия Шарафеева квалифицировали уже как мошенничество и покушение на него. И он с новым обвинением полностью согласился.

В чем же признался доктор, проходивший в свое время стажировку в клиниках Израиля и Германии, автор 60 научных работ и член Европейского общества кардиологов? Да в том, что, используя свое служебное положение, вводил пациентов в заблуждение по поводу необходимости наличной оплаты проведенных операций по коронарографии, транслюминальной ангиопластике и стентированию коронарных артерий. Такса была стандартная — 10 тыс. рублей за операцию с пациента, в то время как на самом деле лечение оплачивал Фонд обязательного медицинского страхования.

Следствием доказана передача денег четырьмя прооперированными с сентября по ноябрь 2017 года. Таким образом, ущерб от мошенничества составил 40 тыс. рублей, что установлено судом. Еще 40 тысяч, полученных непосредственно перед задержанием в январе 2018-го, отражены в приговоре как покушение на мошенничество, поскольку распорядиться деньгами задержанный уже не мог. А потерпевший пациент на следствии рассказал, как еще в сентябре доктор Шарафеев сообщил ему о необходимости курса из трех операций, оценив каждую в 10—15 тыс. рублей.





Врач признался, что вводил пациентов в заблуждение по поводу необходимости наличной оплаты проведенных операций по коронарографии, транслюминальной ангиопластике и стентированию коронарных артерий. Фото vk.com



Следователи с оперативниками нашли и еще одного сердечника, которому также выдвигалось подобное требование, но он после операции решил не платить и не встречаться с врачом.



У Айболита нашли 20 банковских счетов

Парадоксальность этой истории в том, что врач с женой, двумя детьми и вполне заслуженным авторитетом в медицинском сообществе далеко не бедствовал. В ходе следствия под арест попали его квартира в доме с видом на Казанку и порядка 20 банковских счетов! На которых хранились, как уверяют источники «Реального времени», почти 7 млн рублей и 5,5 тыс. евро.

Вахитовский райсуд исключил из обвинения квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием». А еще на фоне отсутствия судимостей признал смягчающими обстоятельствами признание вины, погашение ущерба и наличие двух малолетних детей. Первоначально суд приговорил Шарафеева к штрафу в полмиллиона рублей, однако тут же счел необходимым снизить его размер до 400 тыс. рублей, с учетом уже отбытых трех месяцев под домашним арестом.

«В настоящее время трудовые отношения с Шарафеевым А.З. в Медико-санитарной части КФУ прекращены. Интересующий вас сотрудник уволен из штата Медико-санитарной части КФУ по собственному желанию», — сообщили «Реальному времени» в клинике Казанского университета. Упоминание о докторе с сайта медучреждения пропало. А вот на сайте Казанской медакадемии он все еще представлен в качестве заведующего кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии.

Решение о законности и справедливости приговора — за Верховным судом РТ. Фото Максима Платонова

Гособвинение о «несправедливо мягком» приговоре

Уголовный штраф подлежал уплате на счет Следкома в Федеральном казначействе. Но назначенный в апреле 2018-го прокурор Вахитовского района Казани Артур Абуталипов с приговором не согласился. В своем апелляционном представлении он просит отменить приговор и отправить Шарафеева в колонию общего режима на 4 года со штрафом в 60 тыс. рублей. А также назначить ему дополнительное наказание, лишив права заниматься врачебной деятельностью в течение 3 лет после отсидки.

Абуталипов полагает, что приговор суда подлежит отмене «ввиду неправильного применения судом уголовного закона и несправедливости приговора вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания». Оно, по мнению прокурора, не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. Отметим, что ранее прокурор Вахитовского района возглавлял в прокуратуре РТ отдел по надзору за дознанием в региональных МВД, УФССП и МЧС.

Что такое 7 лет без практики для кардиолога, специалистам объяснять не нужно. Ну а решение о законности и справедливости приговора — за Верховным судом РТ. Дата заседания по этому делу пока не назначена.