В Казани Следком добился отстранения от должности обвиняемого во взятках директора института
Директора института экономики Казанского аграрного университета Гузалию Клычову отстранили от всех занимаемых в вузе должностей. Такое решение ранее вынес райсуд Казани по ходатайству Следкома.
Клычова подозревается и обвиняется в получении девяти взяток за допуск к защите и написание дипломных работ, а также в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с двойной оплатой обучения студента по программе MBA.
Вину в получении взяток профессор вуза не признает, получение денег на карточку от студентов ее адвокат объясняет иначе.ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым