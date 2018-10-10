В Казани Следком добился отстранения от должности обвиняемого во взятках директора института

Директора института экономики Казанского аграрного университета Гузалию Клычову отстранили от всех занимаемых в вузе должностей. Такое решение ранее вынес райсуд Казани по ходатайству Следкома.

Клычова подозревается и обвиняется в получении девяти взяток за допуск к защите и написание дипломных работ, а также в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с двойной оплатой обучения студента по программе MBA.

Вину в получении взяток профессор вуза не признает, получение денег на карточку от студентов ее адвокат объясняет иначе.