Победители муниципального конкурса получили новые автомобили

Среди призов — внедорожники Lada Niva Travel и автобусы Sollers Atlant

На площади перед Государственным советом Татарстана прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского смотра-конкурса среди муниципалитетов. Глава региона Рустам Минниханов вручил ключи от 96 автомобилей марки Lada Niva Travel и четырех автобусов Sollers Atlant.

По словам раиса Татарстана, конкурс направлен на повышение качества работы местных властей и улучшение условий жизни населения. С момента введения смотра-конкурса в 2008 году муниципальным образованиям республики было передано более 3 500 транспортных средств.

Ранее «Реальное время» писало, что теперь каждый регион сам решает, какую систему местного самоуправления выбрать — одноуровневую или сохранить старую двухуровневую.



Ариана Ранцева