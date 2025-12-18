Суд обязал Pinterest выплатить штраф в шесть миллионов рублей

Компания была привлечена к ответственности за несоблюдение законных распоряжений уполномоченных государственных структур

Федеральный судья Московского городского суда постановил привлечь компанию Pinteres Inc. к административной ответственности. Согласно решению, компания признана виновной в нарушении положений статьи 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность владельцев социальных сетей за неисполнение требований контролирующих органов государства в области информационной безопасности и контроля над средствами массовой коммуникации.

Штраф назначен на сумму шесть миллионов рублей. Компания была привлечена к ответственности за несоблюдение законных распоряжений уполномоченных государственных структур, регулирующих деятельность цифровых платформ в России. Финансовое взыскание определено судом исходя из серьезности нарушения и степени угрозы интересам национальной информационной инфраструктуры.

В октябре Twitch, Telegram и Pinterest оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение законов России.

Ариана Ранцева