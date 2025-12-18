Мэр Казани Ильсур Метшин вошел в топ-5 лучших градоначальников России

Он уступил сити-менеджеру Грозного, Москвы и Уфы

Фото: Артем Дергунов

Мэр Казани Ильсур Метшин занял четвертое место в Национальном рейтинге мэров по итогам 2025 года. Исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при российском Правительстве.

Первое место в данном топе занял мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. На втором месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а тройку лидеров замкнул мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В топ-5 градоначальников, помимо Метшина, также попал мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На 6—10 местах топа расположились мэр Тюмени Максим Афанасьев, мэр Салехарда Алексей Титовский, мэр Калуги Дмитрий Денисов, мэр Севастополя Михаил Развожаев и мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Никита Егоров